Стало известно, почему Верка Сердючка отказалась от выступления на ATLAS

Почему Сердючка не выступит на ATLAS

Как отметил Дмитрий, Данилко охотно согласился выступить на фестивале, однако у него возникли сложности при разработке украиноязычной программы.

Обсудив ситуацию с организаторами, было принято решение перенести выступление на следующий год.

"Мы с Андреем много раз встречались. Он крут и вообще я очень благодарен, что он сразу отозвался на наше предложение. Но из-за многих технических моментов, в том числе и из-за блекаутов, он просто физически не успел подготовить ту украиноязычную программу, которую мы анонсировали ", – сказал основатель Atlas Weekend.

Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Напомним, недавно во время концерта в столице Верка Сердючка нарвалась на хейт в свою сторону из-за того, что исполнила песни из русскоязычного репертуара.

На этот счет высказался уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.