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Стало відомо, чому Верка Сердючка відмовилася від виступу на ATLAS

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно стало відомо, що український артист Андрій Данилко, який виступає в сценічному образі Вєрки Сердючки, не братиме участь у музичному фестивалі Atlas United 2024.

Генеральний директор і засновник заходу Дмитро Сидоренко під час прес-конференції, яка пройшла напередодні фестивалю, назвав причину такого рішення артиста.

Чому Сердючка не виступить на ATLAS

Як зазначив Дмитро, Данилко залюбки погодився виступити на фестивалі, однак у нього виникли складнощі під час розробки україномовної програми.

Обговоривши ситуацію з організаторами, було прийнято рішення перенести виступ на наступний рік.

"Ми з Андрієм багато разів зустрічалися. Він крутий і взагалі я дуже вдячний, що він відразу відгукнувся на нашу пропозицію. Але через багато технічних моментів, в тому числі й через блекаути, він просто фізично не встиг підготувати ту україномовну програму, яку ми анонсували", - сказав засновник Atlas Weekend.

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, нещодавно під час концерту в столиці Вєрка Сердючка нарвалася на хейт у свій бік через те, що виконала пісні з російськомовного репертуару.

З цього приводу висловився уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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