Стало известно, почему не работал UKR.NET и как разблокировали домен

В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions заблокировал домен ukr.net . С 01:35 до 17:00 часов по киевскому времени новостная лента сайта и электронная почта @ukr.net были недоступны для пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу украинского интернет-холдинга ООО "Укрнет" рассказывает, почему домен был заблокирован и как удалось решить эту проблему.

Почему UKR.NET заблокировали

После того, как сотрудники сайта обратились к американской компании-регистратору доменных имен Network Solutions, им объяснили, что блокировка ukr.net состоялась из-за наличия на портале трех материалов, публикация которых была запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и компании Telf AG.

Уточняется, что команда ukr.net пыталась выяснить обстоятельства блокировки с 2 часов ночи 7 марта.

Согласно информации пресс-службы, к решению возникшей проблемы сразу подключился один из владельцев бизнеса - предприниматель из Силиконовой долины.

"До 05:30 утра по киевскому времени из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Впоследствии нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы", - объяснили работники компании.

В пресс-службе отметили, что о блокировке домена из-за юридических оснований им сообщили "уже по окончании рабочего дня в штате Флорида, США".

Как удалось решить проблему

Учитывая сложившуюся ситуацию, для решения проблемы нужна была "юридическая команда, которая сможет подключиться на следующий рабочий день".

"Сознавая, что утром миллионы пользователей, среди которых многие военные и защитники нашей страны, не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании начал искать помощь среди друзей", - рассказали нам в пресс-службе.

В то же время два его друга - опытный дипломат и экс-замминистра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - посоветовали обратиться к Чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"Госпожа Оксана отреагировала молниеносно - как только начался ее рабочий день, она пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку, которая в компетенции посольства, и сразу запросила всю информацию и начала действовать", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что в то же время множество небезразличных людей поддерживали ukr.net.

"Кто-то тегал тех, кто мог помочь. Кто-то звонил в службу поддержки регистратора и высказывал пожелания скорейшего восстановления. Об инциденте было доложено корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что "СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена .UA, компания "Хостмастер", Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), интернет-провайдеры, СБУ, родные украинские СМИ активно привлекали внимание людей, правительственных, отраслевых и общественных организаций в Украине и США".

В 16:15 по киевскому времени - с началом нового рабочего дня в США - представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему, и уже через пол часа блокировка была снята.

"Посольство Украины в США на этом не остановилось: Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второго ответа от компании насчет анализа причин блокирования домена ukr.net, чтобы избежать повторения подобного в будущем", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, команда ukr.net выразила уверенность в том, что "результат был достигнут благодаря совместным усилиям".

"Мы благодарны каждому, кто приобщился, помогал, поддерживал. Наша сила всегда была и будет в единении! Это вдохновляет работать в дальнейшем ради миллионов интернет-пользователей, создавая с большой любовью украинские интернет-сервисы", - подытожили в пресс-службе.