UKR.NET не работает: какая причина и что будет с почтой

Утром 7 марта перестал работать один из популярнейших украинских сайтов UKR.NET. Поначалу пользователи полагали, что ресурс взломали хакеры. Однако на самом деле - причина другая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение коммерческого директора UKR.NET Романа Скрыпника в Facebook .

Что произошло

По словам коммерческого директора, сегодня, 7 марта, в 01:35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net.

В результате интернет-пользователям стали недоступны:

новостная лента ukr.net

электронная почта @ukr.net

Можно ли решить проблему

"Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации, выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора", - подчеркнул Скрыпник.

Он добавил, что работники сайта обратились также с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"В ukr.net выразили обеспокоенность тем, что пользователи не имеют доступа к новостям и почте. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены - эти сложности временные", - подытожил мужчина.

Сообщение Романа Скрыпника (скриншот: facebook.com/roman.skrypnik)

Что делать с почтой

Если вам нужно восстановить важные данные, которые были в письмах на вашем e-mail, или вы переживаете, что доступ к почте могут получить посторонние лица, и хотите закрыть аккаунт, то можете попробовать обратиться лично в офис ООО "Укрнет", который находится в Киеве на Голосеевском проспекте, 26.

Уточнить рабочее время можно по номеру: 044 258 03 02.

Кроме того, работает круглосуточная служба поддержки клиентов. Предоставить информацию вам могут по телефонам:

044 235 8 555

050 204 14 24

096 718 55 52

063 367 29 29

Также вы можете попытаться отправить письмо по адресу support@ukr.net.