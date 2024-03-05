В компании Meta назвали причину сбоя в Facebook и Instagram
Сбой работы социальных сетей Facebook и Instagram, который произошел сегодня, произошел из-за технической проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна.
"Ранее сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам", - говорится в заявлении.
По его словам, компания решила эту проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась.
"Приносим извинения за причиненные неудобства", - добавил Стоун.
Что известно о сбое
Ранее сообщалось, что в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также проблемы с работой затронули и Messenger. Пользователи жалуются на проблемы входа в соцсети.
По данным сервиса Downdetector, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с веб-версиями.
Масштабный сбой коснулся и других популярных сервисов, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
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