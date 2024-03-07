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Twitter может перестать показывать количество лайков и репостов

Четверг 07 марта 2024 08:50
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Twitter может перестать показывать количество лайков и репостов Фото: владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть X, бывший Twitter, может перестать показывать количество лайков и репостов, которые получают люди.

Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По его мнению, отображение лайков и репостов под постами делает платформу неопрятной.

Это уже не первый раз, когда Маск предлагает кардинально изменить X с тех пор, как он приобрел ее в октябре 2022 года.

В августе Маск заявил, что X будет удалять все заголовки статей из ссылок, размещенных на платформе. Это, по его словам, значительно улучшит эстетику сайта.

Изменения были внедрены в октябре, но менее чем через два месяца Маск отказался от своего решения. 22 ноября Маск сообщил в посте X, что X будет отображать заголовки статей "в верхней части изображения карточки URL".

"Нет, заголовок будет отображаться на изображении, наложенном сверху, а URL - снизу, как и сейчас - никаких дополнительных вертикальных пикселей не используется. Я ненавижу эти огромные, уродливые карточки с URL", - ответил Маск, когда один из пользователей поддразнил его за отмену собственного решения.

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много нововведений. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Владелец соцсети Илон Маск называл искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира. Но недавно стало известно, что он собирается запустить собственный ChatGPT в соцсети Twitter.

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