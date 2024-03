Стало відомо, чому не працював UKR.NET і як розблокували домен

Чому UKR.NET заблокували

Після того, як працівники сайту звернулися до американської компанії-реєстратора доменних імен Network Solutions, їм пояснили, що блокування ukr.net відбулось через наявність на порталі трьох матеріалів, публікація яких була заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) від 23 січня 2024 року за позовом Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG.

Уточнюється, що команда ukr.net намагалася з'ясувати обставини блокування з другої години ночі 7 березня.

Згідно з інформацією прес-служби, до розв'язання проблеми, що виникла, одразу підключився один із власників бізнесу - підприємець із Силіконової долини.

"До 05:30 ранку за київським часом зі свого офісу в Токіо він вів комунікації зі службою підтримки реєстратора. Згодом знайшов та залучив до розв'язання питання керівництво компанії, намагаючись донести найважливіше: проблема має національний масштаб та зачіпає стратегічні для України інтернет-сервіси", - пояснили працівники компанії.

У прес-службі наголосили, що про блокування домену через юридичні підстави їм повідомили "вже по закінченню робочого дня у штаті Флорида, США".

Як вдалось розв'язати проблему

З огляду на ситуацію, що склалась, для розв'язання проблеми потрібна була "юридична команда, яка зможе підключитися наступного робочого дня".

"Усвідомлюючи, що вранці мільйони користувачів, серед яких багато військових й захисників нашої країни, не зможуть працювати зі своєю поштою та читати новини, власник компанії почав шукати допомогу серед друзів", - розповіли нам у прес-службі.

Водночас два його друга - досвідчений дипломат та екс-заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - порадили звернутися до Надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

"Пані Оксана відреагувала блискавично - як тільки почався її робочий день, вона пообіцяла надати будь-яку можливу допомогу та підтримку, яка в компетенції посольства, й одразу запросила всю інформацію та почала діяти", - наголосили у компанії.

Зазначається, що в той таки час безліч небайдужих людей підтримували ukr.net.

"Хтось тегав тих, хто міг допомогти. Хтось дзвонив у службу підтримки реєстратора й висловлював побажання найскорішого відновлення. Про інцидент було повідомлено корпорацію з управління доменними іменами та IP-адресами ICANN", - зауважили у прес-службі.

Уточнюється, що "РНБО, Міністерство цифрової трансформації України, адміністратор домену .UA, компанія "Хостмайстер", Інтернет Асоціація України (ІнАУ), інтернет-провайдери, СБУ, рідні українські ЗМІ активно привертали увагу людей, урядових, галузевих та громадських організацій в Україні та США".

О 16:15 за київським часом - з початком нового робочого дня у США - представник реєстратора проінформував, що вони вивчають проблему, й вже за пів години блокування було знято.

"Посольство України в США на цьому не зупинилися: Оксана Маркарова повідомила про те, що вони очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену ukr.net, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому", - наголосили у прес-службі.

Крім того, команда ukr.net висловила впевненість у тому, що "результат було досягнуто завдяки спільним зусиллям".

"Ми вдячні кожному, хто долучився, допомагав, підтримував. Наша сила завжди була і буде в єднанні! Це надихає працювати надалі задля мільйонів інтернет-користувачів, створюючи з великою любов'ю українські інтернет-сервіси", - підсумували у прес-службі.