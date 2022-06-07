Стало відомо, як війна вплинула на вартість борщу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло практично на всі сфери життя українців. Одне з важливих питань - ціни на продукти харчування та періодична їх нестача. Через війну відчувається деякий дефіцит овочів, в тому числі й тих, які потрібні для борщу.
Як війна вплинула на ціну борщу і скільки коштують зараз ці продукти, розповіли в "Сади Перемоги".
Щоб приготувати каструлю борщу на 3 л, тепер потрібно витратити близько 350 гривень. Якщо порівняти вартість такої каструлі в січні 2022 року (261 гривня), то ціна зросла майже на 100 гривень.
Істотно зросла в ціні капуста, і майже в три рази подорожчав цибуля і буряк. Подорожчали квасоля, часник і морква.
"Ми не перестаємо повторювати - садіть овочі та фрукти, забезпечуйте себе і допомагайте іншим, будьте відповідальні за свою продовольчу безпеку. Ще можна встигнути до пізньої осені зібрати хороший урожай", - сказано в повідомленні.
До речі, раніше ми розповідали про те, що буде з цінами на фрукти в Україні з урахуванням окупації Херсона.
А ще ми писали про те, чи буде дефіцит круп в магазинах у 2022 році.