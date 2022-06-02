ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли кавуни з'являться у магазинах і якою буде їх ціна з огляду на окупацію Херсона?

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 17:08
Коли кавуни з'являться у магазинах і якою буде їх ціна з огляду на окупацію Херсона? Фото: Коли з'являться кавуни та яка буде на них ціна (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Кавуни, дині та персики усі регіони України отримували переважно з південних областей країни. Цього року ситуація трохи сумна, бо основні області, звідки до нас їхали сезонні фрукти, опинилися у зоні бойових дій чи в тимчасовій окупації російськими військами.

Що буде цього року з кавунами, динями та персиками, та коли вони з'являться у магазинах - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як пояснив фінансово-економічний експерт Богдан Слуцький, основні обсяги кавунів та дині вирощують у зв‘язку з природними особливостями на півдні України, адже там найбільш сприятливі кліматичні та ґрунтові умови.

В середньому, за різними оцінками, приблизно 75% усіх баштанних культур України вирощується саме у Херсонській області. Інші 25% розподіляють між собою Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, області та інші.

Чи буде дефіцит кавунів та динь

По словах Слуцького, варто очікувати цього року дефіцит кавунів та динь в Україні та підвищення цін на ці культури.

"Враховуючи таке співвідношення, цього року на українців чекає дефіцит і дині, і кавунів. Зменшення пропозиції з одночасним підвищенням собівартості пального та ускладненої логістики призведе до зростання цін, якщо порівнювати з тими, які були минулого року. Врятувати ситуацію зможе імпортна продукція, але з нею теж є проблеми через складнощі логістики, непрацюючі порти тощо", - пояснив експерт.

Врятувати ситуацію може імпорт, адже до України й в попередні роки привозили кавуни та дині з інших країн, бо був попит на них до пізньої осені.

"Варто звернути увагу, що і в минулих роках Україна здійснювала імпорт баштанних культур. Піковими періодами імпортних постачань, як правило, були вересень та жовтень, оскільки попит ще високий серед громадян, а внутрішньої пропозиції вже не вистачало. Найбільше Україна у минулих роках імпортувала баштанних культур з Туреччини, Бразилії, Молдови, Греції тощо", - розказав Слуцький.

Коли цього року з'являться кавуни та дині і яка буде ціна

Перші кавуни та дині з'являться у магазинах в середині літа. Ціна на них буде "кусатися", тому що зараз ми можемо розраховувати тільки на імпорт.

"Цього року ймовірно змушені будемо здійснювати імпорт починаючи з літніх місяців, а не як раніше - в середині осені. Якщо говорити про безпосередні ціни, то перші пропозиції кавунів можуть перевищувати 50-70 грн за кілограм, дині - вище 100 грн за кілограм. Але вартість буде коливатися в залежності від сортів і від країни-постачальника", - підкреслив експерт.

А що буде з персиками?

Що стосується ще одного популярного літнього продукту - персиків, то з ним також будуть деякі проблеми.

"Адже, так само як і баштанні культури, вони в основному вирощуються на півдні України. Понад 80% виробництва припадає на Одеську, Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Проте і в минулих роках внутрішня пропозиція не задовольняла попит повною мірою (лише на 30%), тому здійснювався імпорт переважно з Іспанії та Туреччини", - пояснив Слуцький.

Він вважає, що цього року персики в Україні теж будуть дорогі - від 150 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з цінами на крупи в Україні та чи варто очікувати дефіцит.

А також розповідали про те, чи варто українцям переживати за відсутність сезонних овочів і фруктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
дыня арбуз фрукты Дефицит
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими