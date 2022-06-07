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Стало известно, как война повлияла на стоимость борща

Как война именила цены на борщ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло практически на все сферы жизни украинцев. Один из важных вопросов - цены на продукты питания и периодическая их нехватка. Из-за войны ощущается некоторый дефицит овощей, в том числе и тех, которые нужны для борща.

Как война повлияла на цену борща и сколько стоят сейчас эти продукты, рассказали в "Сади Перемоги".

На сколько подорожал борщ

Чтобы приготовить кастрюлю борща на 3 л, теперь нужно потратить около 350 гривен. Если сравнить стоимость такой кастрюли в январе 2022 года (261 гривна), то цена выросла почти на 100 гривен.

Существенно выросла в цене капуста, и почти в три раза подорожал лук и свекла. Подорожали фасоль, чеснок и морковь.

Сколько теперь стоят овощи на борщ

  • Морковь 200 г - 7 гривен (Было 3 гривны)
  • Свекла 200 г - 10,4 гривны (было 3 гривны)
  • Кочан капусты 1 кг - 60 гривен (40 гривен за 2 кг)
  • Картофель 300 г - 3,9 гривны (3 гривны)
  • Лук 150 г - 5,2 гривны (2 гривны)
  • Треугольник томатной пасты - 6 гривен (6 гривен)
  • Свинина вырезка 400 г - 77,6 гривны (56 гривен)
  • Подсолнечное масло бутылка - 60 гривен (58 гривен)
  • Сметана 200 г 20% жирности - 25 гривен (20 гривен)
  • Чеснок 100 г - 13 гривен (9 гривен)
  • Банка фасоли - 41,20 гривны (25 гривен)

Специалисты рекомендуют всем украинцам, у которых есть такая возможность, заводить огороды и сажать собственные овощи и фрукты.

"Мы не перестаем повторять - сажайте овощи и фрукты, обеспечивайте себя и помогайте другим, будьте ответственны за свою продовольственную безопасность. Еще можно успеть до поздней осени собрать хороший урожай", - сказано в сообщении.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что будет с ценами на фрукты в Украине с учетом оккупации Херсона.

А еще мы писали о том, будет ли дефицит круп в магазинах в 2022 году.

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