Стало известно, как война повлияла на стоимость борща

На сколько подорожал борщ

Чтобы приготовить кастрюлю борща на 3 л, теперь нужно потратить около 350 гривен. Если сравнить стоимость такой кастрюли в январе 2022 года (261 гривна), то цена выросла почти на 100 гривен.

Существенно выросла в цене капуста, и почти в три раза подорожал лук и свекла. Подорожали фасоль, чеснок и морковь.

Сколько теперь стоят овощи на борщ

Морковь 200 г - 7 гривен (Было 3 гривны)

Свекла 200 г - 10,4 гривны (было 3 гривны)

Кочан капусты 1 кг - 60 гривен (40 гривен за 2 кг)

Картофель 300 г - 3,9 гривны (3 гривны)

Лук 150 г - 5,2 гривны (2 гривны)

Треугольник томатной пасты - 6 гривен (6 гривен)

Свинина вырезка 400 г - 77,6 гривны (56 гривен)

Подсолнечное масло бутылка - 60 гривен (58 гривен)

Сметана 200 г 20% жирности - 25 гривен (20 гривен)

Чеснок 100 г - 13 гривен (9 гривен)

Банка фасоли - 41,20 гривны (25 гривен)

Специалисты рекомендуют всем украинцам, у которых есть такая возможность, заводить огороды и сажать собственные овощи и фрукты.

"Мы не перестаем повторять - сажайте овощи и фрукты, обеспечивайте себя и помогайте другим, будьте ответственны за свою продовольственную безопасность. Еще можно успеть до поздней осени собрать хороший урожай", - сказано в сообщении.