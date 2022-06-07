Стало известно, как война повлияла на стоимость борща

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло практически на все сферы жизни украинцев. Один из важных вопросов - цены на продукты питания и периодическая их нехватка. Из-за войны ощущается некоторый дефицит овощей, в том числе и тех, которые нужны для борща.
Как война повлияла на цену борща и сколько стоят сейчас эти продукты, рассказали в "Сади Перемоги".
Чтобы приготовить кастрюлю борща на 3 л, теперь нужно потратить около 350 гривен. Если сравнить стоимость такой кастрюли в январе 2022 года (261 гривна), то цена выросла почти на 100 гривен.
Существенно выросла в цене капуста, и почти в три раза подорожал лук и свекла. Подорожали фасоль, чеснок и морковь.
"Мы не перестаем повторять - сажайте овощи и фрукты, обеспечивайте себя и помогайте другим, будьте ответственны за свою продовольственную безопасность. Еще можно успеть до поздней осени собрать хороший урожай", - сказано в сообщении.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что будет с ценами на фрукты в Украине с учетом оккупации Херсона.
А еще мы писали о том, будет ли дефицит круп в магазинах в 2022 году.