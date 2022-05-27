Паніка навколо круп в магазинах скоро вщухне. Чи буде дефіцит цих продуктів у магазинах?

Ціни на деякі позиції в українських супермаркетах вже зараз шокую звичайного покупця. Спочатку злетіла гречка і її явно в магазинах небагато. Потім почалася паніка навколо солі, яка просто зникла з супермаркетів. По інших позиціях цінники теж поповзли вгору.

Чи буде в Україні дефіцит круп і наскільки подорожчають найнеобхідніші товари в магазинах, розповів для Styler фінансово-економічний експерт Богдан Слуцький.

За словами Слуцького, вартість рису ви магазинах з початку 2022 року зросла в середньому на 37%. Зараз рис коштує від 40 гривень за кілограм і вище. Залежно від сорту і виробника, цінники коливаються до 55-60 гривень за кілограм.

Вартість пшеничного борошна зросла на 17%, і зараз кілограм коштує близько 18 гривень. Вартість пшона теж зросла у порівнянні з минулим роком на 40% - до 26 гривень за кілограм.

Чи загрожує Україні дефіцит круп

Одним з факторів, який міг би уповільнити зростання цін - це ефективно проведена посівна кампанія. Однак не всім культурам вдалося посіяти в обсязі торішніх показників.

За даними Мінагрополітики станом на 12 травня (завершено вже 90% посіву) ярої пшениці посіяно 187,5 тис.га – це незначно відрізняється від минулорічного показника (192,1 тис. га).

"При гарній врожайності зможемо зібрати достатню кількість сировини, щоб наситити внутрішній і зовнішній ринок (безумовно, ще потрібно розв'язувати логістичні проблеми для експорту)", - пояснює Слуцький.

Трохи гірше ситуації з просом, з якого виробляють згодом пшоно - вдалося засіяти всього 22,5 тис.га. А це в 3,5 раза менше торішнього показника (78,1 тис. га). Якщо додати сюди подорожчання палива, ускладнення логістики, то варто очікувати подорожчання - до 35-40 гривень за кілограм.

"Що стосується рису, то Україна забезпечувала в довоєнний період себе цією крупою всього на 30%, а решту країни імпортує з Індії, Китаю і Пакистану.

Враховуючи зростання цін на зовнішніх ринках і ускладнену логістику, з обсягом пропозицій на внутрішньому ринку рису в цьому році можуть бути проблеми, що призведе, на жаль, до подальшого зростання ціни на цю крупу", - зазначає експерт.

А що ж буде з сіллю?

Дефіцит солі, який на собі вже відчули українці через зупинку підприємства "Артемсіль" у Донецькій області, найближчим часом закінчиться.

Держпідприємство "Артемсіль" покривало 95% попиту на внутрішньому ринку, а також експортувало продукцію в Угорщину, Польщу, Грузію, Молдову та Азербайджан.

"Завод розташований в Соледарі (Донецька область), де зараз в місті йдуть запеклі бої. Тому цінники в магазинах на залишки продукції досягли 90-100 гривень за пачку. Однак найближчим часом дефіцит покриє імпортована продукція", - заспокоїв Слуцький.

Він додав, що ціна швидше за все буде відрізнятися від колишньої, але точно буде нижче тієї, яку зараз можна побачити в деяких торгових точках.

"Звичайно, її вартість приблизно на 20-30% вище українського виробника до припинення роботи підприємства, проте точно значно менше спекулятивних націнок, які зараз можна побачити в деяких магазинах і супермаркетах у зв'язку з тимчасовим дефіцитом", - підкреслив експерт.