Стало відомо, як війна вплинула на вартість борщу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло практично на всі сфери життя українців. Одне з важливих питань - ціни на продукти харчування та періодична їх нестача. Через війну відчувається деякий дефіцит овочів, в тому числі й тих, які потрібні для борщу.

Як війна вплинула на ціну борщу і скільки коштують зараз ці продукти, розповіли в " Сади Перемоги ".

На скільки подорожчав борщ

Щоб приготувати каструлю борщу на 3 л, тепер потрібно витратити близько 350 гривень. Якщо порівняти вартість такої каструлі в січні 2022 року (261 гривня), то ціна зросла майже на 100 гривень.

Істотно зросла в ціні капуста, і майже в три рази подорожчав цибуля і буряк. Подорожчали квасоля, часник і морква.

Скільки тепер коштують овочі на борщ

Морква 200 г - 7 гривень (було 3 гривні)

Буряк 200 г - 10,4 гривні (було 3 гривні)

Качан капусти 1 кг - 60 гривень (40 гривень за 2 кг)

Картопля 300 г - 3,9 гривні (3 гривні)

Цибуля 150 г - 5,2 гривні (2 гривні)

Трикутник томатної пасти - 6 гривень (6 гривень)

Свинина вирізка 400 г - 77,6 гривні (56 гривень)

Соняшникова олія пляшка - 60 гривень (58 гривень)

Сметана 200 г 20% жирності - 25 гривень (20 гривень)

Часник 100 г - 13 гривень (9 гривень)

Банку квасолі-41,20 гривні (25 гривень)

Фахівці рекомендують всім українцям, у яких є така можливість, заводити городи та садити власні овочі та фрукти.

"Ми не перестаємо повторювати - садіть овочі та фрукти, забезпечуйте себе і допомагайте іншим, будьте відповідальні за свою продовольчу безпеку. Ще можна встигнути до пізньої осені зібрати хороший урожай", - сказано в повідомленні.