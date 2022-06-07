Стало відомо, як війна вплинула на вартість борщу
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло практично на всі сфери життя українців. Одне з важливих питань - ціни на продукти харчування та періодична їх нестача. Через війну відчувається деякий дефіцит овочів, в тому числі й тих, які потрібні для борщу.
Як війна вплинула на ціну борщу і скільки коштують зараз ці продукти, розповіли в "Сади Перемоги".
На скільки подорожчав борщ
Щоб приготувати каструлю борщу на 3 л, тепер потрібно витратити близько 350 гривень. Якщо порівняти вартість такої каструлі в січні 2022 року (261 гривня), то ціна зросла майже на 100 гривень.
Істотно зросла в ціні капуста, і майже в три рази подорожчав цибуля і буряк. Подорожчали квасоля, часник і морква.
Скільки тепер коштують овочі на борщ
- Морква 200 г - 7 гривень (було 3 гривні)
- Буряк 200 г - 10,4 гривні (було 3 гривні)
- Качан капусти 1 кг - 60 гривень (40 гривень за 2 кг)
- Картопля 300 г - 3,9 гривні (3 гривні)
- Цибуля 150 г - 5,2 гривні (2 гривні)
- Трикутник томатної пасти - 6 гривень (6 гривень)
- Свинина вирізка 400 г - 77,6 гривні (56 гривень)
- Соняшникова олія пляшка - 60 гривень (58 гривень)
- Сметана 200 г 20% жирності - 25 гривень (20 гривень)
- Часник 100 г - 13 гривень (9 гривень)
- Банку квасолі-41,20 гривні (25 гривень)
Фахівці рекомендують всім українцям, у яких є така можливість, заводити городи та садити власні овочі та фрукти.
"Ми не перестаємо повторювати - садіть овочі та фрукти, забезпечуйте себе і допомагайте іншим, будьте відповідальні за свою продовольчу безпеку. Ще можна встигнути до пізньої осені зібрати хороший урожай", - сказано в повідомленні.
До речі, раніше ми розповідали про те, що буде з цінами на фрукти в Україні з урахуванням окупації Херсона.
А ще ми писали про те, чи буде дефіцит круп в магазинах у 2022 році.