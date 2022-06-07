ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, как война повлияла на стоимость борща

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 16:33
Стало известно, как война повлияла на стоимость борща Как война именила цены на борщ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло практически на все сферы жизни украинцев. Один из важных вопросов - цены на продукты питания и периодическая их нехватка. Из-за войны ощущается некоторый дефицит овощей, в том числе и тех, которые нужны для борща.

Как война повлияла на цену борща и сколько стоят сейчас эти продукты, рассказали в "Сади Перемоги".

На сколько подорожал борщ

Чтобы приготовить кастрюлю борща на 3 л, теперь нужно потратить около 350 гривен. Если сравнить стоимость такой кастрюли в январе 2022 года (261 гривна), то цена выросла почти на 100 гривен.

Существенно выросла в цене капуста, и почти в три раза подорожал лук и свекла. Подорожали фасоль, чеснок и морковь.

Сколько теперь стоят овощи на борщ

  • Морковь 200 г - 7 гривен (Было 3 гривны)
  • Свекла 200 г - 10,4 гривны (было 3 гривны)
  • Кочан капусты 1 кг - 60 гривен (40 гривен за 2 кг)
  • Картофель 300 г - 3,9 гривны (3 гривны)
  • Лук 150 г - 5,2 гривны (2 гривны)
  • Треугольник томатной пасты - 6 гривен (6 гривен)
  • Свинина вырезка 400 г - 77,6 гривны (56 гривен)
  • Подсолнечное масло бутылка - 60 гривен (58 гривен)
  • Сметана 200 г 20% жирности - 25 гривен (20 гривен)
  • Чеснок 100 г - 13 гривен (9 гривен)
  • Банка фасоли - 41,20 гривны (25 гривен)

Стало известно, как война повлияла на стоимость борщаСпециалисты рекомендуют всем украинцам, у которых есть такая возможность, заводить огороды и сажать собственные овощи и фрукты.

"Мы не перестаем повторять - сажайте овощи и фрукты, обеспечивайте себя и помогайте другим, будьте ответственны за свою продовольственную безопасность. Еще можно успеть до поздней осени собрать хороший урожай", - сказано в сообщении.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что будет с ценами на фрукты в Украине с учетом оккупации Херсона.

А еще мы писали о том, будет ли дефицит круп в магазинах в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты борщ дефицит продуктов
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее