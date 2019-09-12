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Зеленський обматюкав нардепів за кнопкодавство у Верховній Раді

STYLERЖиття    12.09.2019 - 16:19
Зеленський обматюкав нардепів за кнопкодавство у Верховній Раді
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський різко відреагував на випадки кнопкодавства під час голосування в Раді

Володимир Зеленський різко висловив невдоволення кнопокодавством у Верховній Раді. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, президент буквально обматюкав нардепів-порушників.

Нагадаємо, протягом двох днів накнопкодавили вже три депутати Верховної Ради. Першим став Олександр Ковальов, мажоритарник-самовисуванець з Донецької області. 10 вересня він проголосував за свого колегу при розгляді "закону про імпічмент". На наступний день, 11 вересня, відзначилися відразу два нардепи від "Слуги народу" - Сергій Литвиненко (мажоритарник) і Олена Копанчук.

Давид Арахамія спробував віджартуватися на питання про реакцію Зеленського на випадки кнопкодавства", пише ТСН.

"Якщо пропустити мати - (реакції - Ред.) не було", - відповів голова "Слуги народу".

Крім того Арахамія запевнив, що на засіданні фракції на наступному тижні це питання буде обговорюватися.

"Це була наша обіцянка, і ми не можемо... Ви ж розумієте, що не було ніякого сенсу робити це. Це якась нісенітниця - не дурниця. Я не знаю, як це пояснити", - додав глава фракції.

А заступник голови ВР Руслан Стефанчук в Facebook опублікував законопроект, який, за його словами, запропонував Володимир Зеленський. Президент пропонує карати порушників фінансово.

"Як і обіцяв вчора, направляю в комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України своє звернення з вимогою розібратися з ситуацією за зафіксованими фактами кнопкодавста в стінах парламенту і дати їм правову оцінку", - написав Стефанчук.

Законодавчий акт передбачає покарання кнопкодавів штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходоа громадян. Це зараз від 50 до 85 тисяч гривень.

Зеленський обматюкав нардепів за кнопкодавство у Верховній РадіЗеленський обматюкав нардепів за кнопкодавство у Верховній Раді

Кнопкодавство у Верховній Раді (фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk)

А нардепи, які накнопкодавили 11 вересня, Сергій Литвиненко та Олена Копанчук вибачилися і пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність.

Кнопокдавство у Верховній Раді (відео: YouTube/112 Україна)

Варто відзначити, що спікер Ради Дмитро Разумков вже відреагував на випадки злісного порушення Конституції і одного з головних правил народного депутата - поіменного голосування.

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