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Народний депутат під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу (відео)

STYLERЖиття    12.09.2019 - 13:31
Народний депутат під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу (відео)
Народний депутат у Раді вибирав собі яхту для круїзу (Колаж РБК-Україна)

Деякі пропозиції досягали $12 тисяч за одну поїздку

Народний депутат Юрій Шаповалов, який пройшов по округу в Полтавській області, під час засідання Верховної Ради займався плануванням свого дозвілля. Відео, на якому видно, чим Шаповалов займається на робочому місці, опублікував блогер Всеволод Філімоненко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що Юрій Шаповалов переглядав пропозиції про оренду яхт для здійснення круїзів. Ціни на таку оренду досягали 12 тисяч доларів за одну поїздку.

"Новообраний народний депутат від процвітаючою Полтави Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу на засіданні Ради. Вартість послуги досягала 12000 доларів. Таке ставлення до відпочинку підкреслює робочий характер парламентарія. Не дарма віддає себе праці на благо українців. Юра, ти не гнівайся, а просто відправ мене в круїз разом з Олександром Липовецьким, і ми більше не будемо стежити за твоїм телефоном", - написав Філімоненко.

Народний депутат під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу (відео)

Скріншот поста (facebook.com/vsevolod.filimonenko)

Нардеп Шаповалов в Раді вибирав собі яхту для круїзу (Відео: YouTube/TVgolosnaroda)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат засвітив у Верховній Раді годинник, який коштує приблизно стільки ж, скільки і хороший автомобіль – близько 25 тисяч доларів.

А також розповідали про те, які оклади та доплати до них мають народні депутати, а також інші працівники Верховної Ради України.

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