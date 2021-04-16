Стало відомо про ритуал Єлизавети ІІ на похоронах принца Філіпа

На похоронах принца Філіпа , герцога Единбурзького, королева Великої Британії Єлизавета II проведе ритуал прощання зі своїм чоловіком, у шлюбі з яким прожила 73 роки.

Монарх на мить зупиниться перед труною принца Філіпа для роздумів, перш ніж почнуться похорон герцога, який помер минулої п'ятниці у віці 99 років.

Очікується, що, перебуваючи у своїй машині по дорозі на церемонію, королева зупиниться на мить у тиші, коли вперше побачить катафалк і труну на Land Rover - авто було спеціально модифіковане для роботи в якості катафалка, а у розробці брав участь сам герцог Единбурзький.

Таке прощання королеви відбудеться незадовго до того, як похоронна процесія попрямує до каплиці. Це буде останній раз, коли Єлизавета II побуде наодинці зі своїм покійним чоловіком.

Як пройде церемонія прощання

Похорони відбудуться в суботу, 17 квітня, в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Хода має розпочатися о 16.45 (за Києвом).

На церемонію королеву відвезуть на державному Bentley в супроводі фрейліни. На чолі процесії до каплиці буде оркестр гренадерської гвардії, за яким буде слідувати генерал-майор, командувач господарським відділом, начальники служб, потім труну герцога Единбурзького на катафалку Land Rover, за ним пішки слідуватимуть члени королівської сім'ї - син герцога принц Чарльз і онуки принци Вільям і Гаррі, при цьому брати, які не бачилися рік через розлад між ними, не йтимуть пліч-о-пліч, а будуть розділені одним зі своїх двоюрідних братів. Далі слідуватимуть члени домашнього персоналу Філіпа, і, нарешті, авто з Єлизаветою II.

Наразі невідомо, яка фрейліна буде супроводжувати королеву в машині.

На похороні монарху доведеться сидіти на самоті через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Всі, хто перебуває у скорботі, в каплиці Святого Георгія будуть соціально дистанційовані та дотримуватимуться правил профілактики COVID-19.

Публіку закликають не з'являтися в королівських резиденціях під час ходи, яка буде транслюватися по телебаченню.