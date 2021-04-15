Єлизавета II порушила традицію через принца Гаррі заради похорону Філіпа

Королева Великої Британії Єлизавета II вирішила порушити традицію на похоронах свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, які відбудуться в суботу. Так, на церемонії ніхто з високопоставлених членів монаршої родини не буде носити уніформу.

На такий крок Єлизавета II пішла через принца Гаррі, який прибув до Лондона, щоб приєднатися до сім'ї в ці скорботні дні та разом провести дідуся в останню путь.

Повідомляється, що на похоронах герцога Единбурзького 36-річний Гаррі хотів надіти парадну форму Blues and Royals, яку носив у день свого весілля в травні 2018 року.

Проте, раніше Гаррі разом зі своєю дружиною Меган Маркл, які переїхали до США, були позбавлені королівських привілеїв і обов'язків, пов'язаних з життям державної служби, а також титулів герцогів Сассекських. Таким чином, він був змушений відмовитися від своїх почесних військових звань.

Принц Гаррі, як колишній капітан Домашньої Кавалерії, зараз має право носити тільки костюм з будь-якими медалями, якими був нагороджений при виконанні своїх обов'язків або королевою.

За інформацією видання, придворні були стурбовані тим, що Гаррі на похоронах Філіпа буде єдиним високопоставленим членом королівської родини, не одягненим у форму.

І тепер Єлизавета II пішла на безпрецедентний крок, в останню хвилину прийнявши рішення про те, що члени королівської родини не будуть носити військову форму, щоб "представляти єдиний сімейний фронт".

Раніше принц Уельський, герцог Кембріджський, граф Ессекс і принцеси, згідно з королівським церемоніалом, повинні були бути в повній військовій формі.

Вважається, що Гаррі розмовляв з Вільямом, Чарльзом, Ежені та Беатрис, намагаючись "залагодити будь-які суперечки" перед похоронами, щоб прощання з принцом Філіпом пройшло "так, як він заслуговує, в оточенні своєї сім'ї".

Похорон королеви-матері - труну супроводжують у Вестмінстерське абатство Йомени гвардійці та члени королівської родини під час процесії в Лондоні 9 квітня 2002 року (фото Тома Стодарта / Getty Images)

Похоронний кортеж короля Георга VI - герцог Единбурзький (ліворуч) іде процесією з герцогом Глостерським, герцогом Віндзорським (Едуард VIII) і герцогом Кентським від Віндзорського вокзалу до каплиці Святого Георгія в 1952 році (фото: dailymail.co.uk)