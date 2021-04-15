ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єлизавета II порушила традицію через принца Гаррі заради похорону Філіпа

Новость на русском → Велика Британія, Четвер 15 квітня 2021 18:45
Єлизавета II порушила традицію через принца Гаррі заради похорону Філіпа Фото: Члени британської королівської родини на церемоніальній процесії на похороні королеви-матері 5 квітня 2002 року (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Королева Великої Британії Єлизавета II вирішила порушити традицію на похоронах свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, які відбудуться в суботу. Так, на церемонії ніхто з високопоставлених членів монаршої родини не буде носити уніформу.

Про це передає Daily Mail.

На такий крок Єлизавета II пішла через принца Гаррі, який прибув до Лондона, щоб приєднатися до сім'ї в ці скорботні дні та разом провести дідуся в останню путь.

Повідомляється, що на похоронах герцога Единбурзького 36-річний Гаррі хотів надіти парадну форму Blues and Royals, яку носив у день свого весілля в травні 2018 року.

Проте, раніше Гаррі разом зі своєю дружиною Меган Маркл, які переїхали до США, були позбавлені королівських привілеїв і обов'язків, пов'язаних з життям державної служби, а також титулів герцогів Сассекських. Таким чином, він був змушений відмовитися від своїх почесних військових звань.

Принц Гаррі, як колишній капітан Домашньої Кавалерії, зараз має право носити тільки костюм з будь-якими медалями, якими був нагороджений при виконанні своїх обов'язків або королевою.

За інформацією видання, придворні були стурбовані тим, що Гаррі на похоронах Філіпа буде єдиним високопоставленим членом королівської родини, не одягненим у форму.

І тепер Єлизавета II пішла на безпрецедентний крок, в останню хвилину прийнявши рішення про те, що члени королівської родини не будуть носити військову форму, щоб "представляти єдиний сімейний фронт".

Раніше принц Уельський, герцог Кембріджський, граф Ессекс і принцеси, згідно з королівським церемоніалом, повинні були бути в повній військовій формі.

Вважається, що Гаррі розмовляв з Вільямом, Чарльзом, Ежені та Беатрис, намагаючись "залагодити будь-які суперечки" перед похоронами, щоб прощання з принцом Філіпом пройшло "так, як він заслуговує, в оточенні своєї сім'ї".

Єлизавета II порушила традицію через принца Гаррі заради похорону Філіпа

Похорон королеви-матері - труну супроводжують у Вестмінстерське абатство Йомени гвардійці та члени королівської родини під час процесії в Лондоні 9 квітня 2002 року (фото Тома Стодарта / Getty Images)

Єлизавета II порушила традицію через принца Гаррі заради похорону Філіпа

Похоронний кортеж короля Георга VI - герцог Единбурзький (ліворуч) іде процесією з герцогом Глостерським, герцогом Віндзорським (Едуард VIII) і герцогом Кентським від Віндзорського вокзалу до каплиці Святого Георгія в 1952 році (фото: dailymail.co.uk)

Раніше повідомлялося, що британська королівська родина показала неопубліковані раніше фото Єлизавети II і принца Філіпа з правнуками.

Також ми писали про те, що 13 квітня Єлизавета II вперше вийшла у світ після смерті коханого чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя похороны Єлизавета II принц Гаррі принц Филипп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Інфекціоніст пояснила, чому немає сенсу робити тести на антитіла
Інфекціоніст пояснила, чому немає сенсу робити тести на антитіла