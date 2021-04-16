Стало известно о ритуале Елизаветы II на похоронах принца Филиппа

На похоронах принца Филиппа , герцога Эдинбургского, королева Великобритании Елизавета II проведет ритуал прощания со своим супругом, в браке с которым прожила 73 года.

Монарх на мгновение остановится перед гробом принца Филиппа для размышлений, прежде чем начнутся похороны герцога, который скончался в прошлую пятницу в возрасте 99 лет.

Ожидается, что, находясь в своей машине по дороге на церемонию, королева остановится на мгновение в тишине, когда впервые увидит катафалк и гроб на Land Rover - авто было специально модифицировано для работы в качестве катафалка, а в разработке участвовал сам герцог Эдинбургский.

Такое прощание королевы произойдет незадолго до того, как похоронная процессия направится к часовне. Это будет последний раз, когда Елизавета II побудет наедине со своим покойным мужем.

Как пройдет церемония прощания

Похороны состоятся в субботу, 17 апреля, ​​в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Шествие должно начаться в 16.45 (по Киеву).

На церемонию королеву отвезут на государственном Bentley в сопровождении фрейлины. Во главе процессии к часовне будет оркестр гренадерской гвардии, за которым будет следовать генерал-майор, командующий хозяйственным отделом, начальники служб, затем гроб герцога Эдинбургского на катафалке Land Rover, за ним пешком будут следовать члены королевской семьи - сын герцога принц Чарльз и внуки принцы Уильям и Гарри, при этом братья, которые не виделись год из-за разлада между ними, не будут идти плечом к плечу, а будут разделены одним из своих двоюродных братьев. Далее будут следовать члены домашнего персонала Филиппа, и, наконец, авто с Елизаветой II.

В настоящее время неизвестно, какая фрейлина будет сопровождать королеву в машине.

На похоронах монарху придется сидеть в одиночестве из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Все скорбящие в часовне Святого Георгия будут социально дистанцированы и будут соблюдать правила профилактики COVID-19.

Публику призывают не появляться в королевских резиденциях во время шествия, которое будет транслироваться по телевидению.