Стало відомо про останні хвилини життя Марка Захарова

Марк Захаров помер - у лікарні розповіли про останні хвилини життя режисера (колаж РБК-Україна)

Метр кіномистецтва помер у лікарняній палаті

Марк Захаров помер у Москві 28 вересня в одній з клінік російської столиці. Видатний режисер, народний артист, художній керівник театру "Ленком" помер через важку хворобу. Потрапляв у лікарню він двічі і в перший раз – не долікувався. У лікарні розповіли про останні хвилини життя легендарного режисера.

Як повідомляється, перед початком нового театрального сезону Захаров ліг у лікарню. Російські ЗМІ писали, що 20 серпня режисер потрапив у реанімацію. У 85-річного художнього керівника театру "Ленком" діагностували двостороннє запалення легенів, через що його поклали в реанімаційне відділення лікарні. Режисер так поспішав в театр, поспішав виписатися з лікарні, що незабаром потрапив у неї знову і вже не повернувся.

"Марк Захаров помер у свідомості", - повідомив директор театру "Ленком" Марк Варшавер.

За його словами, ще вранці Марк Анатолійович привітався з медперсоналом, прийняв ліки і сказав, що хоче трохи поспати. Обернувся до стіни, заснув і більше не прокинувся.

Смерть великого режисера відбулася в Інституті трансплантології та штучних органів ім. Академіка Шумакова, куди він потрапив з повторним запаленням легенів. Перше він переніс в Боткінській лікарні. Як лікарі вмовляли Захарова продовжити лікування, він виписався додому. Але пробувши 10 днів вдома, знову потрапив в лікарню, де і помер в суботу вранці.

Марк Захаров помер у лікарні розповіли про останні хвилини життя режисера (фото: wikimedia.org)

В даний момент в "Ленком" директор викликав усіх народних артистів для вирішення проблем, пов'язаної з похоронами і подальшою роботою трупи.

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