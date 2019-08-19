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Пішов з життя легендарний мультиплікатор: він створив Кролика Роджера

STYLERЖиття    19.08.2019 - 08:54
Пішов з життя легендарний мультиплікатор: він створив Кролика Роджера
Річард Вільямс (фото: msn.com)

Річард Вільямс - триразовий володар премії "Оскар"

Легендарний мультиплікатор і режисер Річард Вільямс помер на 87-му році життя у Великобританії у своєму будинку в місті Брістоль. Про це повідомляє західне видання The Guardian.

Вільямс створив такі культові персонажі, як Кролик Роджер і його мультяшна дружина Джесіка Реббіт у фільмі Роберта Земекіса "Хто підставив кролика Роджера".

Мультиплікатор тричі отримував найпрестижніші премії - американський "Оскар" і його британський аналог BAFTA.

Пішов з життя легендарний мультиплікатор: він створив Кролика Роджера

Річард Вільямс (фото: msn.com)

Крім роботи над створенням вищевказаних культових персонажів, Річард Вільямс також брав працював над анімацією у фільмах "Повернення Рожевої пантери" і "Рожева пантера завдає нового удару".

За свій режисерський дебют - півгодинний анімаційний фільм без слів The Little Island (1958) - Вільямс отримав премію BAFTA в номінації "Найкращий анімаційний фільм".

Пішов з життя легендарний мультиплікатор: він створив Кролика Роджера

Кадр з к/ф "Хто підставив кролика Роджера" (фото: msn.com)

А перший "Оскар" мультиплікатору вручили в 1971 році за роботу над фільмом " A Christmas Carol за романом Чарльза Діккенса.

Відзначимо, що фільм Земекіса про Кролика Роджера 1988 року свого часу став сенсацією, в тому числі завдяки поєднанню гри мальованих персонажів і реальних акторів. А образ Джесіки Реббіт став справжнім феноменом поп-культури кінця вісімдесятих.

Пішов з життя легендарний мультиплікатор: він створив Кролика Роджера

Кадр з к/ф "Хто підставив кролика Роджера" (фото: msn.com)

Нагадаємо, нещодавно пішов із життя легендарний творець коміксів Marvel і DC Ерні Колон. Варто відзначити, що Колон малював комікси більше 60-ти років.

Раніше повідомлялося про те, що кілер банди "Тверські вовки" Олександр Агєєв зізнався у вбивстві відомого співака Михайла Круга. Злочин залишався нерозкритим протягом 17 років.

До речі, не так давно на 85-му році життя помер легендарний шансоньє Віллі Токарєв. Останні тижні життя він провів у лікарні.

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