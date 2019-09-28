Посміхайтеся, панове: геніальні цитати з фільмів Марка Захарова
Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (колаж РБК-Україна)
Режисер відзначився гострим розумом і добрим почуттям гумору
Марк Захаров помер 28 вересня в Москві після тривалого лікування легенів. Серце талановитого режисера і сценариста зупинилося близько 10:00 в одній з лікарень російської столиці. Метр кіномистецтва поставив більше 50-ти вистав, зняв 9 фільмів і написав 14 сценаріїв. Видання STYLER вирішило пригадати найкращі цитати та крилаті фрази з фільмів Марка Анатолійовича.
Кращі цитати з фільму "Звичайне диво" (1978 р.):
- Слава сміливцям, які наважуються кохати, знаючи, що всьому цьому прийде кінець. Слава безумцям, які живуть собі, ніби вони безсмертні.
- Коли купець пливе на вутлому суденці через бурхливе море, контрабандист повзе по жердинці над прірвою солідно, гідно: люди гроші заробляють. А ви любов...
- Ката і чарку горілки. Горілку — мені, решта — йому.
- Жебраки беззбройні люди скидають королів з престолу через кохання до ближнього. Через любов до Батьківщини солдати зневажають смерть ногами, і та утікає без оглядки. Мудреці піднімаються в небо і кидаються в самісіньке пекло через любов до істини. А що зробив ти через любов до дівчини?
- Моя дочка робить як всі нормальні люди. У неї неприємності – вона палить в кого попало. Росте донька.
Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму "Звичайне диво")
- Мені доглядати ніколи. Ви приваблива, я – з біса привабливий. Чого даремно час втрачати? Опівночі чекаю.
- Підписуєш смертний вирок – і регочеш, згадуючи її смішні витівки.
- Мені тут подобається – будинок влаштований славно, з любов'ю. Так взяв би і забрав.
- Подумаєш – ведмідь! Не тхір все-таки... Інші живуть, і нічого. Ми б його приручили, причесали, він би танцював нам іноді...
- Я знаю, я підслуховував.
Фрази з фільму "Той самий Мюнхгаузен" (1979), які стали крилатими:
- Спочатку намічалися урочистості, потім арешти. Потім вирішили поєднати.
- – Про що це вона? – Барона криє. – І що каже? – Ясно що: негідник, каже, псих ненормальний, брехун нещасний... – І чого хоче? - Ясно чого: щоб не кидав. – Логічно.
- – Кинув дружину з дитиною! – Я не дитина, я офіцер! – Пишемо: кинув дружину з офіцером!
- Пан барон вже три рази про вас питав: чи Не прийшов, каже, пан пастор? Ні, кажу, не прийшов... Ну і слава Богу, каже. Дуже вас чекає...
- Невже вам потрібно обов'язково вбити людину, щоб зрозуміти, що вона жива.
- Завтра річниця твоєї смерті. Ти що, хочеш зіпсувати нам свято?
- – А хіба ніч? – Ніч.– І давно? – З вечора.
- Розумне обличчя – це ще не ознака розуму. Всі дурниці на світі робляться саме з цим виразом обличчя.... Посміхайтеся панове, посміхайтеся.
- Ми поїхали у весільну подорож. Я – в Туреччину, вона – у Швейцарію, де і жили три роки в любові і злагоді.
Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму "Той самий Мюнхгаузен")
- - А казали - такий розумний чоловік! - Ну, мало що люди говорять...
- - Опівночі біля пам'ятника. - Кому? - Мені.
- Робіть, що хочете, але щоб через півгодини у лісі було світло, сухо і ведмідь!
- Деякі пари створені для любові, ми ж були створені для розлучення.
- - Поясніть суду, чому 20 років все було добре - і раптом така трагедія? - Вибачте, пане суддя, 20 років тривала трагедія - і тільки тепер все повинно бути добре!
- Фрау Марта, у нас біда: барон воскрес! Будуть неприємності!
Фрази, за якими знають фільм "Будинок, який побудував Свіфт" (1982):
- - Який же ви велетень? - Це я опустився.
- - Куди ви їх тепер? - В тюрму! Таке мистецтво треба берегти і охороняти.
- Небо над Ірландією - це частина Ірландії, і належить воно... Англії.
- Ви велика людина, сер, не зіпсована культурою.
- Щоденний прийом алкоголю очищає твою голову від непотрібних думок.
- Свіфт найняв акторів, щоб ті несли людям його думки. Але наш губернатор виявився хитрішим — він найняв глядачів.
Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму " Будинок, який побудував Свіфт ")
Якими цитатами прославився фільм "Формула любові" (1984 р.):
- – Добре-то як, Машенька! – Я не Машенька. – Все-одно добре.
- Перебування в Росії розбещує незміцнілі уми.
- А голова – предмет темний і дослідженню не підлягає.
- – У вас в Італії м'ята є? – Звідки у них м'ята? Бачив я їх Італію на карті – чобіт чоботом.
- – Селянка, а селянка! Хочеш велике, але чисте кохання? - А хто ж його не хоче? - Приходь увечері на сінник. Прийдеш? - Прийду, чому не прийти? Тільки вже й ви приходьте. А то он вони теж обіцяли і не прийшли.
- – А вона з ковалем прийде. – Навіщо нам коваль? Що я кінь, чи що? Нам коваль не потрібен!
- І ця безодня поглинула її в один момент. Загалом, всі померли.
- Хто їсть мало, живе довго, бо ножем і виделкою вириваємо ми собі могилу.
Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму " Формула любові ")
- Вчора попросив у ключниці три рубля – дала, мерзотниця, і не запитала, коли віддам.
- Коли доктор ситий, так і хворому легше.
- Хороший чоловік... сільничку спер... і не погребував.
- Всі прибульці в Росії будуть гинути під Смоленськом.
Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (відео: youtube.com)
Нагадаємо, що раніше помер режисер Георгій Данелія.
Також ми писали, що помер режисер "Білого сонця пустелі" Володимир Мотиль.
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