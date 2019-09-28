Посміхайтеся, панове: геніальні цитати з фільмів Марка Захарова

Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (колаж РБК-Україна)

Режисер відзначився гострим розумом і добрим почуттям гумору

Марк Захаров помер 28 вересня в Москві після тривалого лікування легенів. Серце талановитого режисера і сценариста зупинилося близько 10:00 в одній з лікарень російської столиці. Метр кіномистецтва поставив більше 50-ти вистав, зняв 9 фільмів і написав 14 сценаріїв. Видання STYLER вирішило пригадати найкращі цитати та крилаті фрази з фільмів Марка Анатолійовича.

Кращі цитати з фільму "Звичайне диво" (1978 р.):

Слава сміливцям, які наважуються кохати, знаючи, що всьому цьому прийде кінець. Слава безумцям, які живуть собі, ніби вони безсмертні.

Коли купець пливе на вутлому суденці через бурхливе море, контрабандист повзе по жердинці над прірвою солідно, гідно: люди гроші заробляють. А ви любов...

Ката і чарку горілки. Горілку — мені, решта — йому.

Жебраки беззбройні люди скидають королів з престолу через кохання до ближнього. Через любов до Батьківщини солдати зневажають смерть ногами, і та утікає без оглядки. Мудреці піднімаються в небо і кидаються в самісіньке пекло через любов до істини. А що зробив ти через любов до дівчини?

Моя дочка робить як всі нормальні люди. У неї неприємності – вона палить в кого попало. Росте донька.

Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму "Звичайне диво")

Мені доглядати ніколи. Ви приваблива, я – з біса привабливий. Чого даремно час втрачати? Опівночі чекаю.

Підписуєш смертний вирок – і регочеш, згадуючи її смішні витівки.

Мені тут подобається – будинок влаштований славно, з любов'ю. Так взяв би і забрав.

Подумаєш – ведмідь! Не тхір все-таки... Інші живуть, і нічого. Ми б його приручили, причесали, він би танцював нам іноді...

Я знаю, я підслуховував.

Фрази з фільму "Той самий Мюнхгаузен" (1979), які стали крилатими:

Спочатку намічалися урочистості, потім арешти. Потім вирішили поєднати.

– Про що це вона? – Барона криє. – І що каже? – Ясно що: негідник, каже, псих ненормальний, брехун нещасний... – І чого хоче? - Ясно чого: щоб не кидав. – Логічно.

– Кинув дружину з дитиною! – Я не дитина, я офіцер! – Пишемо: кинув дружину з офіцером!

Пан барон вже три рази про вас питав: чи Не прийшов, каже, пан пастор? Ні, кажу, не прийшов... Ну і слава Богу, каже. Дуже вас чекає...

Невже вам потрібно обов'язково вбити людину, щоб зрозуміти, що вона жива.

Завтра річниця твоєї смерті. Ти що, хочеш зіпсувати нам свято?

– А хіба ніч? – Ніч.– І давно? – З вечора.

Розумне обличчя – це ще не ознака розуму. Всі дурниці на світі робляться саме з цим виразом обличчя.... Посміхайтеся панове, посміхайтеся.

Ми поїхали у весільну подорож. Я – в Туреччину, вона – у Швейцарію, де і жили три роки в любові і злагоді.

Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму "Той самий Мюнхгаузен")

- А казали - такий розумний чоловік! - Ну, мало що люди говорять...

- Опівночі біля пам'ятника. - Кому? - Мені.

Робіть, що хочете, але щоб через півгодини у лісі було світло, сухо і ведмідь!

Деякі пари створені для любові, ми ж були створені для розлучення.

- Поясніть суду, чому 20 років все було добре - і раптом така трагедія? - Вибачте, пане суддя, 20 років тривала трагедія - і тільки тепер все повинно бути добре!

Фрау Марта, у нас біда: барон воскрес! Будуть неприємності!

Фрази, за якими знають фільм "Будинок, який побудував Свіфт" (1982):

- Який же ви велетень? - Це я опустився.

- Куди ви їх тепер? - В тюрму! Таке мистецтво треба берегти і охороняти.

Небо над Ірландією - це частина Ірландії, і належить воно... Англії.

Ви велика людина, сер, не зіпсована культурою.

Щоденний прийом алкоголю очищає твою голову від непотрібних думок.

Свіфт найняв акторів, щоб ті несли людям його думки. Але наш губернатор виявився хитрішим — він найняв глядачів.

Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму " Будинок, який побудував Свіфт ")

Якими цитатами прославився фільм "Формула любові" (1984 р.):

– Добре-то як, Машенька! – Я не Машенька. – Все-одно добре.

Перебування в Росії розбещує незміцнілі уми.

А голова – предмет темний і дослідженню не підлягає.

– У вас в Італії м'ята є? – Звідки у них м'ята? Бачив я їх Італію на карті – чобіт чоботом.

– Селянка, а селянка! Хочеш велике, але чисте кохання? - А хто ж його не хоче? - Приходь увечері на сінник. Прийдеш? - Прийду, чому не прийти? Тільки вже й ви приходьте. А то он вони теж обіцяли і не прийшли.

– А вона з ковалем прийде. – Навіщо нам коваль? Що я кінь, чи що? Нам коваль не потрібен!

І ця безодня поглинула її в один момент. Загалом, всі померли.

Хто їсть мало, живе довго, бо ножем і виделкою вириваємо ми собі могилу.

Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (кадр з фільму " Формула любові ")

Вчора попросив у ключниці три рубля – дала, мерзотниця, і не запитала, коли віддам.

Коли доктор ситий, так і хворому легше.

Хороший чоловік... сільничку спер... і не погребував.

Всі прибульці в Росії будуть гинути під Смоленськом.

Марк Захаров помер в Москві - кращі цитати з фільмів (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше помер режисер Георгій Данелія.

Також ми писали, що помер режисер "Білого сонця пустелі" Володимир Мотиль.