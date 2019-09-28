Помер знаменитий Марк Захаров: біографія режисера, відео

Марк Захаров помер - причина смерті і біографія режисера (колаж РБК-Україна)

У Москві помер відомий радянський режисер Марк Захаров

Марк Захаров помер у Москві у віці 85 років. Серце режисера зупинилося 28 вересня близько 10:00 ранку в одній з клінік на південному заході російської столиці. Там відомий радянський режисер і художній керівник московського театру "Ленком", а також народний артист СРСР проходив лікування після загострення хвороби легень.

Офіційна причина смерті російського діяча культури не повідомляється. Про те, де і коли пройде прощання з метром кіно поки невідомо.

"Марк Захаров помер сьогодні близько 10 години ранку в одній з клінік на південному заході Москви. Режисер проходив лікування після загострення захворювання легенів... Пішов шматок дитинства - нас і наших батьків. Без вас, Марк Анатолійович, світ буде менш добрим і сумнішим", - пише Telegram-канал Mash.

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Біографія Марка Захарова

Марк Анатолійович Захаров народився 13 жовтня 1933 року в Москві. У 1955 році закінчив акторський факультет ГІТІСу, де його педагогами були В. М. Раєвський, Р. Р. Кінський, П. В. Леслі. З осені 1955 року - актор Пермського драматичного театру. Режисурою почав займатися в 1956 році в самодіяльному студентському колективі Пермського університету. У 1959 році повернувся разом з дружиною Н. Лапшиновою в Москву і влаштувався працювати в Московський драматичний театр імені М. В. Гоголя, з якого перейшов у Московський театр мініатюр (нині Театр "Ермітаж") під керівництво В. С. Полякова (1960-1964), де грала Н. Лапшинова, після - в Студентський театр МГУ.

Марк Анатолійович Захаров в молодості (фото з відкритого доступу)

З 1965 року - режисер Московського театру сатири, з 1973 року - головний режисер "Ленкому". У 1970-ті та 1980-ті роки активно знімає кіно, екранізував ряд п'єс О. Шварца і Р. Горіна в жанрі фантастичної притчі. У 1989 році був обраний народним депутатом СРСР від Спілки театральних діячів СРСР. Автор багатьох статей з питань театру і політики, а також книг "Контакти на різних рівнях" і "Суперпрофесія", присвячених проблемам сучасної режисури.

Кращі фільми Марка Захарова

Марк Захаров виступив режисером знаменитих кінострічок, таких як "Стоянка потягу — дві хвилини" (1972), "12 стільців" (1976), "Звичайне диво" (1978), "Той самий Мюнхгаузен" (1979), "Будинок, який побудував Свіфт" (1982), "Формула любові" (1984), "Убити дракона" (1988).

Більш того, Марк Захаров зняв 24 телеспектаклі, сам знявся в 3 фільмах в якості актора, а також був залучений до участі у 46 документальних фільмах. Легендарний артист також написав 14 сценаріїв для успішних фільмів і вистав, серед яких "12 стільців", "Звичайне диво", "Вбити дракона" та інші. Для театрів, в яких Захаров працював, режисер поставив близько 50 постановок!

Марк Захаров - кращі моменти з х/ф "12 стільців" (відео: youtube.com)

Нагороди

Режисер вклав практично все життя в розвиток театру і кіно на території колишнього СРСР. Завдяки плідній праці Захаров отримав понад 49 нагород і премій. Протягом багатьох років він отримував ордени "за визначний внесок у розвиток вітчизняного театрального мистецтва і багаторічну творчу діяльність". У 2009 році він став переможцем міжнародної премії "Персона року". Більшість нагород Захарова пов'язані з його роботами.

Марк Захаров (фото: wikipedia.org)

Сім'я

Доленосна зустріч з Ніною Лапшиновою, яка померла більше 5 років тому, визначила все його подальше життя. Саме вона стала потужним двигуном у долі Захарова. Ця дивовижна жінка завжди залишалася в тіні і безмежно вірила в чоловіка в найскладніші для їх життя часи. Його дружина також була актрисою. У шлюбі з Лапшиновою у артистів народилася дочка Олександра (17 червня 1962 року), яка на поточний момент є актрисою "Ленкому" та Народною артисткою РФ.

Марк Анатолійович розповів про сімейне життя в одному з інтерв'ю.

Марк Захаров - інтерв'ю (відео: youtube.com)