Легендарний радянський режисер потрапив у реанімацію: що сталося

Фото: wikipedia.org

Режисер сам звернувся до медиків за допомогою

Культовий радянський і російський режисер театру і кіно Марк Захаров потрапив до реанімації в Москві. Про це пишуть росЗМІ.

Про госпіталізацію Захарова стало відомо у вівторок, 20 серпня. Згідно з даними ЗМІ у 85-річного художнього керівника театру "Ленком" діагностували двостороннє запалення легенів, через що його поклали в реанімаційне відділення лікарні.

Наголошується, що режисер уже кілька днів погано себе почував, але до медиків звернувся коли йому стало гірше - у режисера виникла тяжка задишка.

Марк Захаров (фото: wikimedia.org)

Марк Захаров в якості режисера працював над створенням таких культових радянських фільмів, як "Формула любові", "Звичайне диво", "Той самий Мюнхгаузен", "12 стільців" (1976 року з Євгеном Мироновим та Анатолієм Папановим).

У березні 2014 року Марк Захаров значився в числі тих, хто підписав звернення діячів культури Російської Федерації з засудженням агресії Росії проти України.

Але пізніше заперечував факт підпису і додав, що з пропозицією підписати лист на підтримку Путіна до нього також ніхто не звертався.

Раніше ми писали, що у Британії на 87-му році з життя пішов геніальний аніматор Річард Вільямс, який створив таких персонажів, як Кролик Роджер і Джессіка Реббіт.