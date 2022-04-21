Стало відомо, як можуть перейменувати станцію метро "Дружби народів"

Київський метрополітен почав публічні онлайн-обговорення з приводу перейменування п'яти станцій метро, назви яких пов'язані з Росією або Білоруссю. Онлайн-опитування триватимуть до 15 травня.

В Національної академії наук України виступили з ініціативою перейменувати станцію метро "Дружби народів" а честь Бориса Євгеновича Патона.

Для того, щоб підтримати ініціативу і проголосувати з приводу перейменування станції метро "Дружба народів" на станцію "Бориса Патона", можна заповнити спеціальну онлайн-форму за цим посиланням.

Також пропонується придумати нові назви й для інших станцій - Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.