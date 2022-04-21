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Стало известно, как могут переименовать станцию метро "Дружбы народов"

Фото: В Киеве придумали новое название для станции метро Дружбы народов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киевском метрополитене хотят поменять название пяти станций, которые ассоциируются у украинцев с Россией. Инициативу поддержали и даже объявили конкурс на новые названия для станций.

Как предлагают переименовать станцию метро "Дружбы народов" – читайте ниже.

Киевский метрополитен начал публичные онлайн-обсуждения по поводу переименования пяти станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Онлайн-опросы будут длиться до 15 мая.

В Национальной академии наук Украины выступили с инициативой переименовать станцию метро "Дружбы народов" а честь Бориса Евгеньевича Патона.

Для того чтобы поддержать инициативу и проголосовать по поводу переименования станции метро "Дружба народов" на станцию "Бориса Патона", можно заполнить специальную онлайн-форму по этой ссылке.

Также предлагается придумать новые названия и для других станций – Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Киеве уже переименовали сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя. Этот сквер находится на улице Якубовского на Теремках.

А во многих городах Украины планируют переименовать десятки улиц, которые были названы в честь разных представителей Советского Союза, России и Беларуси. В частности, улицы собрались переименовать в Ужгороде, Львове и Днепре.

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