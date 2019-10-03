Що робив Том Круз в Україні: пригоди голлівудського актора

Том Круз і Володимир Зеленський (Колаж РБК-Україна)

Том Круз прибув в Україну на запрошення Володимира Зеленського

Том Круз - легендарний голлівудський актор, зірка таких фільмів як "Ванільне небо", "З широко закритими очима", "Місія нездійсненна", "Людина дощу" та інших приїхав в Україну з візитом на запрошення президента Володимира Зеленського. Американський актор і режисер прилетів у нашу країну не просто так, а з метою доглянути локації для зйомок нового блокбастера. Але крім ділових цілей артист з задоволенням насолодився колоритом українських буднів.

Так, наприклад, Круз спускався в київську підземку, а саме на станцію метро "Золоті ворота". Саме там його помітили українці. Побачити наживо Тома Круза, та ще й у метро, стало для людей справжнім сюрпризом.

Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ

Фото з ним зробити не дозволяли, але деяким щасливчикам вдалося зробити знімки і навіть відзняти короткий відео.

Том Круз в Києві спустився в метро (фото: facebook.com)

Природно,зірка блокбастерів зустрівся з президентом Зеленським і був представлений всій його команді. Зустріч пройшла дуже тепло, не обійшлося і без жартів глави країни. Так, він ненав'язливо "підколов" голлівудського актора, що, мовляв, він виглядає у реальному житті, так само, як і на екрані. Том Круз посміхався, уважно слухав президента і був дуже ввічливий і доброзичливий.

Том Круз приїхав в Київ з-за Зеленського (фото: president.gov.ua)

На цьому пригоди світової знаменитості не закінчилися і протягом одного дня він зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком, злітав на власному літаку в Одесу і Львів.

У Львові актор зустрівся з місцевим мером і його дружиною. Мер подарував Тому Крузу пам'ятну монету Короля Данила Галицького та книгу про історію С. Плохия. Варто відзначити, що Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.

Том Круз приїхав до Львова (фото: city-adm.lviv.ua)

Том Круз неодноразово згадував, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого нового проекту.

Варто відзначити, що нещодавно парламент прийняв закон про компенсації іноземним кіновиробникам, який може залучити великих світових виробників в Україну.

Кслову, зірка Голлівуду захоплений Україною і людьми, які тут живуть.

"Чарівний місто, чарівні люди, чарівна країна!" - написав Том Круз.

Мер Львова Андрій Садовий натякнув, що після Львова Круз збирався в Карпати.