Зеленський "підколов" Тома Круза: у мережу потрапило відео

Фото: Володимир Зеленський і Том Круз (president.gov.ua)

Володимир Зеленський продемонстрував своє почуття гумору перед голлівудським актором

Президент України Володимир Зеленський, який запросив у Київ голлівудського актора Тома Круза, на зустрічі, яка відбулася 1 жовтня, вирішив "підколоти" всесвітньо відомого артиста. Голова країни, потискуючи руку Тому Крузу і обмінюючись люб'язностями, сказав акторові, що він в реальності виглядає також, як і в кіно.

"It's pleasure for me. You are good looking. ("Мені дуже приємно. Ви чудово виглядаєте" - Ред)", - сказав Зеленський.

Жарт Зеленського підтримали заливистим сміхом всі присутні, але на цьому голова країни жартувати не закінчив.

Представляючи свою команду Зеленський сказав, що "знає їх багато років", а також пожартував, що "вони не писали про операцію "Валькірія".

"I also know them many years. They didn't wrote Walkiria" ("Я також знаю їх багато років, вони, звичайно, не писали про "Валькірію"- Ред)", - сказав Зеленський.

Відзначимо, що "Операція "Валькірія" — американська військово-історична драма 2008 року режисера Брайана Сінгера c Томом Крузом у головній ролі про замах високопоставлених офіцерів вермахту на Адольфа Гітлера.

Також Том Круз прогулявся по Києву і подивився, де б йому зняти новий фільм. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер Києва Віталій Кличко.

"Дивимося київські локації для голлівудського кіно", - написав Кличко.

Фото: Том Круз приїхав у Київ і оглянув локації (Віталій Кличко/Telegram)