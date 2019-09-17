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Стало відомо ім'я справжньої хрещеної сина Меган Маркл і принца Гаррі

STYLERПерсони    17.09.2019 - 09:57
Стало відомо ім'я справжньої хрещеної сина Меган Маркл і принца Гаррі
Названо ім'я хрещеної сина Меган Маркл і принца Гаррі (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі тримають в секреті деякі аспекти свого життя

Меган Маркл і принц Гаррі порушили одну з найважливіших королівських традицій під час хрестин новонародженого Арчі Харрісона. По-перше, сама церемонія, проведена на початку липня, була прихована від сторонніх очей, а, по-друге, герцоги засекретили ім'я хрещених батьків малюка.

Але нещодавно, стало відомо ім'я хрещеної матері Арчі. Всупереч інформації про те, що Арчі хрестили найкращі подруги Меган тенісистка Серена Вільямс і топ-стиліст Джессіка Малруні, хрещеною стала Ізабель Мей - колишній PR-директор британського бренду Burberry, пише Daily Mail.

Про 40-річну Ізабель Мей відомо, що нині вона працює на компанію Девіда Бекхема DB Ventures.

Стало відомо ім'я справжньої хрещеної сина Меган Маркл і принца Гаррі

Ізабель Мей, хрещена сина Меган Маркл і принца Гаррі (скрін відео)

Дівчина була помічена в першому ряду на нещодавній презентації капсульної колекції, яку Меган Маркл створила в колаборації з Marks and Spencer.

Ізабель Мей була однією з почесних гостей на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі, яка відбулася 19 травня 2018 року. Мей і Маркл познайомив їх спільний друг - Маркус Андерсон, директор мережі клубних готелів Soho House. Подейкують, що саме Андерсон організовував перші побачення Меган і Гаррі.

Королівський експерт Кеті Ніколлс стверджує, що Мей і Маркл дуже близькі друзі, але те, що вона є хрещеною Арчі тримається у великому секреті.

"Я була на відкритті і побачила в числі глядачів Ізабель Мей, яка насправді є хрещеною Арчі, хоча це тримається у великому-великому секреті. Вони з герцогинею близькі друзі", - каже експерт.

Повідомляється, що саме Ізабель Мей надала Меган велику допомогу з адаптацією, коли та переїхала в Лондон.

До речі, Меган Маркл нещодавно удостоїлася визнання британців і потрапила у престижний рейтинг соціально значущих персон видання Tatler.

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