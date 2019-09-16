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Ти найкращий чоловік: Меган Маркл ніжно привітала Гаррі з днем народження

STYLERПерсони    16.09.2019 - 07:06
Ти найкращий чоловік: Меган Маркл ніжно привітала Гаррі з днем народження
Меган Маркл та принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл привітала чоловіка з його 35-річчям

Меган Маркл - герцогиня Сассекська, яка нещодавно вийшла з декрету і презентувала капсульну колекцію одягу, від усієї душі привітала свого чоловіка приця Гаррі з днем народження. 15 вересня йому виповнилося 35 років. Своє привітання Меган опублікувала на сторінці в Instagram королівської сім'ї. Воно складається з колажу фотографій Гаррі і дуже ніжного тексту, в якому вона називає чоловіка найкращим.

"Твоя робота над тими речами, про які ти дбаєш, надихає мене кожен день. Ти – найкращий чоловік і приголомшливий батько для нашого сина. Ми тебе любимо. Щасливого дня народження, - написала Меган Маркл.

На фото можна побачити маленького Гаррі, Гаррі з його матір'ю Діаною, шкільні часи, а також весільне фото і знімок з маленьким сином Арчі.

Ти найкращий чоловік: Меган Маркл ніжно привітала Гаррі з днем народженняФото: Колаж з Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Як ми раніше повідомляли, у Меган Маркл виявили похресницю. Герцогиня Сассекська ще задовго до одруження з принцом Гаррі і народження Арчі стала хрещеною мамою доньки однієї зі своєї близьких подруг - Джессіки Малруні.

До речі, Меган Маркл, дружина принца Гаррі, яка нещодавно була визнана талісманом невдач, раптово удостоїлася визнання британців і потрапила у престижний рейтинг соціально значущих персон видання Tatler.

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