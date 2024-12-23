Стали известны имена судей Нацотбора на "Евровидение-2025"

Судьи Нацотбора на "Евровидение-2025"

35% голосов получила украинская исполнительница Джамала. За нее свои голоса в "Дії" отдали 156 тысяч пользователей. Певица, как известно, является победительницей "Евровидения" в 2016 году, лауреатом Шевченковской премии и обладательницей награды WIBA 2022. Также она оказалась в тройке самых популярных мировых музыкантов по версии Spotify Equire 2023.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На втором месте по количеству голосов - лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец. За него проголосовало 89 с половиной тысяч пользователей, а это почти 20,5%. Певец является заслуженным артистом Украины, многократным номинантом и победителем музыкальных премий YUNA, "Золотая Жар-птица" и M1 Music Awards.

Сергей Танчинец (фото: instagram.com/bezobmezhen)

На третьем месте по количеству голосов - другая представительница Украины на "Евровидении" Екатерина Павленко. За нее свои голоса отдали почти 12% украинцев, а детальнее - 52 750 голосов. Павленко - фронтвумен группы Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении-2021" в Роттердаме и заняла 5 место. Также она - исполнительница, композитор и автор песен.

Екатерина Павленко (фото: instagram.com/go_a_band)

Кто еще претендовал на место жюри в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Саундпродюсер и участник группы TVORCHI Андрей Гуцуляк

Лидер инди-поп группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк

Радиоведущая и программный директор радио "Пятница" Анна Свиридова

Кинорежиссер Катя Царик

Основатель проекта Ріапобой, музыкальный продюсер Нацотбора 2022-2023 годов Дмитрий Шуров.

По завершению голосования победителям предложат подписать соглашение члена жюри. Если кто-то из них откажется, членом жюри станет тот, кто находится следующим в рейтинге по количеству голосов.

Победителя Нацотбора на "Евровидение" будут определять 50% голосов жюри, 50% - зрители. Финал состоится в феврале следующего года.

К слову, "Евровидение-2025" пройдет в следующем году в швейцарском Базеле. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а финал - на 17 мая 2025 года.