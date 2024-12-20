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Стали известны финалисты Нацотбора на Евровидение-2025

Пятница 20 декабря 2024 15:45
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Стали известны финалисты Нацотбора на Евровидение-2025 KHAYAT и Маша Кондратенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Суспільне мовлення обнародовало список из девяти финалистов национального отбора на Евровидение 2025. Впрочем, общее количество финалистов должно составлять десять.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне.

Финалисты Нацотбора-2025

  • Future Culture - Waste My Time
  • KHAYAT - HONOR
  • KRYLATA - STAY TRUE
  • MOLODI - my sea
  • Ziferblat - Bird of pray
  • Абіє - Дім
  • ДК Енергетик - Сіль
  • Маша Кондратенко - No time to cry
  • Влад Шериф - Wind of change

Песни, с которыми артисты будут соревноваться за то, чтобы представлять Украину на Евровидении-2025, украинцы смогут услышать уже в январе.

"Итак, девять финалистов Нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в Дії. Одного из одиннадцати", - прокомментировала музыкальный продюсер нацотбора Тина Кароль.

К слову, те участники, которые после прослушиваний не вошли в финал, все еще имеют шанс побороться за последнее место в нем.

В январе в приложении "Дія" пройдет голосование, по итогам которого будет выбран десятый финалист.

Полный перечень финалистов объявят до 17 января 2025 года. А финал нацотбора состоится 8 февраля в формате телевизионного шоу.

Ранее мы рассказывали, что Тесленко устроил скандал и выдвинул ультиматум из-за Enleo, который любит русскую музыку.

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