Стали известны финалисты Нацотбора на Евровидение-2025
Суспільне мовлення обнародовало список из девяти финалистов национального отбора на Евровидение 2025. Впрочем, общее количество финалистов должно составлять десять.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне.
Финалисты Нацотбора-2025
- Future Culture - Waste My Time
- KHAYAT - HONOR
- KRYLATA - STAY TRUE
- MOLODI - my sea
- Ziferblat - Bird of pray
- Абіє - Дім
- ДК Енергетик - Сіль
- Маша Кондратенко - No time to cry
- Влад Шериф - Wind of change
Песни, с которыми артисты будут соревноваться за то, чтобы представлять Украину на Евровидении-2025, украинцы смогут услышать уже в январе.
"Итак, девять финалистов Нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в Дії. Одного из одиннадцати", - прокомментировала музыкальный продюсер нацотбора Тина Кароль.
К слову, те участники, которые после прослушиваний не вошли в финал, все еще имеют шанс побороться за последнее место в нем.
В январе в приложении "Дія" пройдет голосование, по итогам которого будет выбран десятый финалист.
Полный перечень финалистов объявят до 17 января 2025 года. А финал нацотбора состоится 8 февраля в формате телевизионного шоу.
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