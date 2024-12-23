Стали відомі імена суддів Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Судді Нацвідбору на "Євробачення-2025"

35% голосів отримала українська виконавиця Джамала. За неї свої голоси у "Дії" віддали 156 тисяч користувачів. Співачка, як відомо, є переможницею "Євробачення" у 2016 році, лауреаткою Шевченківської премії та володаркою нагороди WIBA 2022. Також вона опинилася у трійці найпопулярніших світових музикантів за версією Spotify Equire 2023.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На другому місці за кількістю голосів - лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. За нього проголосувало 89 з половиною тисяч користувачів, а це майже 20,5%. Співак є заслуженим артистом України, багаторазовим номінантом та переможцем музичних премій YUNA, "Золота Жар-птиця" та M1 Music Awards.

Сергій Танчинець (фото: instagram.com/bezobmezhen)

На третьому місці за кількістю голосів - інша представниця України на "Євробаченні" Катерина Павленко. За неї свої голоси віддали майже 12% українців, а детальніше - 52 750 голосів. Павленко - фронтвумен гурту Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні-2021" у Роттердамі та посів 5 місце. Також вона - виконавиця, композиторка та авторка пісень.

Катерина Павленко (фото: instagram.com/go_a_band)

Хто ще претендував на місце журі у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Саундпродюсер та учасник гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк

Лідер інді-поп гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк

Радіоведуча та програмна директорка радіо "П'ятниця" Анна Свиридова

Кінорежисерка Катя Царик

Засновник проєкту Pianoбой, музичний продюсер Нацвідбору 2022–2023 років Дмитро Шуров.

По завершенню голосування переможцям запропонують підписати угоду члена або членкині журі. Якщо хтось із них відмовиться, членом журі стане той, хто знаходиться наступним у рейтингу за кількістю голосів.

Переможця Нацвідбору на "Євробачення" будуть визначати 50% голосів журі, 50% - глядачі. Фінал відбудеться у лютому наступного року.

До слова, "Євробачення-2025" пройде наступного року у швейцарському Базелі. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а фінал - на 17 травня 2025 року.