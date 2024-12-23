Після голосування у "Дії", яке запустилося минулого тижня, стали відомі імена суддів Нацвідбору на "Євробачення-2025".
Хто увійшов до трійки лідерів та буде разом із глядачами обирати артиста-представника міжнародного конкурсу, пише РБК-Україна (проєкт Styler).
35% голосів отримала українська виконавиця Джамала. За неї свої голоси у "Дії" віддали 156 тисяч користувачів. Співачка, як відомо, є переможницею "Євробачення" у 2016 році, лауреаткою Шевченківської премії та володаркою нагороди WIBA 2022. Також вона опинилася у трійці найпопулярніших світових музикантів за версією Spotify Equire 2023.
На другому місці за кількістю голосів - лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. За нього проголосувало 89 з половиною тисяч користувачів, а це майже 20,5%. Співак є заслуженим артистом України, багаторазовим номінантом та переможцем музичних премій YUNA, "Золота Жар-птиця" та M1 Music Awards.
На третьому місці за кількістю голосів - інша представниця України на "Євробаченні" Катерина Павленко. За неї свої голоси віддали майже 12% українців, а детальніше - 52 750 голосів. Павленко - фронтвумен гурту Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні-2021" у Роттердамі та посів 5 місце. Також вона - виконавиця, композиторка та авторка пісень.
По завершенню голосування переможцям запропонують підписати угоду члена або членкині журі. Якщо хтось із них відмовиться, членом журі стане той, хто знаходиться наступним у рейтингу за кількістю голосів.
Переможця Нацвідбору на "Євробачення" будуть визначати 50% голосів журі, 50% - глядачі. Фінал відбудеться у лютому наступного року.
До слова, "Євробачення-2025" пройде наступного року у швейцарському Базелі. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а фінал - на 17 травня 2025 року.
Також днями стали відомі фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2025".
Тим часом Тіна Кароль зізналась, чи отримує гонорар за посаду музичної продюсерки Нацвідбору.
Для написання матеріалу були використані джерела: результати голосування за суддів у "Дії", пости з Instagram-сторінки "Євробачення Суспільне".