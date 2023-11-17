Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024. Хто представить Україну?
Розкрито імена співаків, які візьмуть участь у Національному відборі на Євробачення 2024.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-канал "Євробачення Україна".
Хто увійшов до списку
Десятка виконавців представлена такими іменами:
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Організатори також повідомили про те, що українці зможуть обрати 11 фіналіста серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів.
Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024 (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)
Коли визначать переможця
Фінал Нацвідбору традиційно відбудеться в лютому 2024 року у форматі телеконцерту.
Переможця Нацвідбору, як і в попередні роки, визначать за результатами голосування журі та глядачів.
Склад зіркового журі фіналу українці також оберуть шляхом онлайн-голосування.
Раніше ми розповідали про найпопулярніші пісні учасників Нацвідбору 2024.
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А ще одна з учасниць конкурсу alyona alyona здивувала заявою про свою участь у конкурсі. Вона переконана, що тандем із Jerry Heil нікого не залишить байдужим.