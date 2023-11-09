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"Я дожену останнього вагона". Самые популярные песни участников Нацотбора на Евровидение 2024

Четверг 09 ноября 2023 15:15
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"Я дожену останнього вагона". Самые популярные песни участников Нацотбора на Евровидение 2024 Какие песни участников Нацотбора на Евровидение 2024 года вы знаете? (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

9 ноября в Украине представили "длинный список" участников Нацотбора на Евровидение 2024 года, в который вошли 20 артистов, 10 из которых впоследствии попадут в финал.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам послушать самые популярные и лучшие песни всех участников, претендующих на то, чтобы представлять нашу страну на песенном действе Швеции.

alyona alyona & Jerry Heil

alyona alyona и Jerry Heil регулярно выпускают "фиты". "Рідні мої" - один из самых популярных.

ANKA

Анна Корченова принимала участие в "Голосі країни". До смены сценического имени выпускала песни как KORCHENOVA.

Carpetman

Drevo

Эта песня завирусилась в ТикТоке и принесла участникам группы популярность.

INGRET

Песня "Save My Planet" для Нацотбора 2018 является на сегодняшний день самой популярной в репертуаре INGRET. Сейчас она хочет снова покорить Евровидение.

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

MÉLOVIN возвращается в Нацотбор через 5 лет после успешного конкурса в Лиссабоне.

NAHABA

NAZVA

Parfeniuk

SHÉPA

Одна из певиц, о которых очень мало информации в сети. В активе певицы одна песня "Мам", которую она выпустила под псевдонимом MARYNA.

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

Teslenko

YAGODY

ЯКТАК

Ziferblat

Добавим, что эти песни - это не песни, с которыми артисты собираются участвовать в Нацотборе, а их самые популярные по прослушиваниям или ротациям композиции.

Напомним, что "вирусная" рождественская реклама умилила сеть, праздничная история под пение Бочелли довела всех до слез.

Также мы уже рассказывали, что звезда "Сватов" призвала к воссоединению "двух братских народов".

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