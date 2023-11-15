Евровидение 2024. Букмекеры уже выбрали победителя: это не Украина

До Евровидения 2024 года, которое пройдет в Швеции, остается еще почти полгода. Но букмекеры уже думают: кто одержит победу на песенном конкурсе. И это при том, что со своим представителем на грандиозном музыкальном действе определилась только Франция…

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld рассказывает, кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2024 года прямо сейчас.

Кому прогнозируют победу на Евровидении 2024 года

По состоянию на 15 ноября, по мнению букмекеров, победу на конкурсе с большей долей вероятности одержит представитель или представительница Израиля. На втором месте идет Украина. Замыкает тройку призеров будущего конкурса Швеция.

Топ-10 претендентов на победу выглядит следующим образом:

Израиль

Украина

Швеция

Италия

Норвегия

Франция

Испания

Финляндия

Азербайджан

Нидерланды и Великобритания делят 10-е место между собой.

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Заметим, что на сегодняшний день со своим представителем на Евровидении 2024 года определились только французы.

Их страну будет представлять победитель 5-го сезона талант-шоу The Voice: la plus belle voix (аналога украинского "Голоса страны"), 34-летний певец Slimane с песней “Mon amour”.

Когда и где состоится Евровидение 2024

Первый полуфинал конкурса, который пройдет в шведском Мальме на Malmö Arena благодаря победе певицы Лорин в прошлом году в Ливерпуле, состоится 7 мая 2024 года (вторник). Второй - 9 мая (четверг). Дата Большого финала Евровидения 2024 - 11 мая (суббота).

Добавим, что Мальме в третий раз будет принимать Евровидение: песенное действо проходило в этом шведском городе в 1992 и 2013 годах.

Евровидение на Malmö Arena (фото: eurovisionworld.com)

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