Стала студенткой университета. Куда исчезла и чем сейчас занимается телеведущая Лидия Таран

После начала полномасштабного вторжения РФ звезда 1+1 Лидия Таран перестала появляться в украинском медиапространстве. Ради безопасности своей дочери телеведущая покинула Родину и выехала вместе с ней за границу.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, где живет и чем занимается журналистка.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Лидии Таран, 1+1.
Так, уже более двух лет телеведущая живет во Франции. Она уже успела адаптировалась к новой жизни: поступила в магистратуру французского вуза и продолжает работать в ТСН.
Но теперь ее должность официально называется "специальный корреспондент из-за рубежа".
Лидия Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)
Следовательно, можно сказать, что Таран не покинула свою любимую работу в Украине, а лишь изменила свой профессиональный статус на корреспондента.
"Мы наиболее эффективны там, где есть, и наиболее продуктивны, когда обиды и ссоры не пожирают наши силы. Предлагаю уважать все свободные решения свободных людей. Потому что наша жажда свободы и наша возможность свободно выбирать отличает нас от человекоподобной популяции из мордора", - писала знаменитость о своем решении оставаться во Франции.
В комментарии 1+1 женщина делилась, что ее дочь также успешно адаптировалась в другой стране.
Несмотря на то, что Василиса скучала по родному дому, она благодарна своей матери за то, что она увезла ее подальше от войны.
Лидия Таран с дочерью (фото: instagram.com/lidiyataran)
На момент последнего интервью ведущей девочка закончила 9 класс и готовилась к поступлению в лицей.
Поэтому сейчас Лидия не планирует возвращаться домой, поскольку ситуация в Украине все еще остается опасной.
"В моем доме убили человека ракетой, мне опасно там. Я не вижу себя там. Мой дом находится возле завода Артема, объекта, в который постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и, в принципе, нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз", - говорила журналистка.
В Киев Таран приезжала в июне 2022 года и пригласила в гости свою коллегу Маричку Падалко.
Ведущие новостей опубликовали в Instagram совместный пост, в котором показали, как выглядит ЖК Лидии после ракетных ударов.
Лидия Таран и Маричка Падалко (фото: instagram.com/lidiyataran)
Часть Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частичку взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова - слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилой комплекс", - рассказывала Падалко.
Напомним, Лидия Таран работала на телеканале 1+1 с 2009 года. Зрители знают ее по программам "Сніданок з 1+1", "Я люблю Украину", "ТСН" и проекту "Танцую для тебя".
Раньш емы рассказывали, как отреагировала Маричка Падалко на то, что ее сын хочет идти на фронт вслед за отцом.
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