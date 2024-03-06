Стала студенткою університету. Куди зникла і чим зараз займається телеведуча Лідія Таран

Де знаходиться та чим займається Лідія Таран

Так, вже більше двох років телеведуча живе у Франції. Вона вже встигла адаптувалася до нового життя: вступила до магістратури французького вишу і продовжує працювати в ТСН.

Але тепер її посада офіційно називається "спеціальний кореспондент з-за кордону".

Лідія Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)

Відтак, можна сказати, що Таран не покинула свою улюблену роботу в Україні, а лише змінила свій професійний статус на кореспондента.

"Ми найбільш ефективні там, де є, і найбільш продуктивні, коли образи та сварки не пожирають наші сили. Пропоную поважати всі вільні рішення вільних людей. Тому що наша жага до волі і наша можливість вільно обирати відрізняє нас від людиноподібної популяції з мордору", - писала знаменитість про своє рішення залишатися у Франції.

У коментарі 1+1 жінка ділилася, що її донька також успішно адаптувалася в іншій країні.

Незважаючи на те, що Василиса сумувала за рідним домом, вона вдячна своїй матері за те, що вона відвезла її подалі від війни.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

На момент останнього інтерв’ю ведучої дівчинка закінчила 9 клас і готувалася до вступу в ліцей.

Тож наразі Лідія не планує повертатися додому, оскільки ситуація в Україні все ще залишається небезпечною.

"У моєму будинку вбили людину ракетою, мені небезпечно там. Я не бачу себе там. Мій будинок знаходиться біля заводу Артема, об'єкта, в який постійно намагаються потрапити російські ракети. Туди прилітало вже тричі, були людські жертви, і, в принципі, немає жодної гарантії, що не прилетить ще вчетверте і вп'яте", - говорила журналістка.

До Києва Таран приїжджала у червні 2022 року та запросила у гості свою колегу Марічку Падалко.

Ведучі новин опублікували в Instagram спільний допис, в якому показали, як виглядає ЖК Лідії після ракетних ударів.

Лідія Таран і Марічка Падалко (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Частина України зараз у кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частинку взяти з собою до Європи в буквальному сенсі цього слова - надто багато їх залишилося навколо після двох попадань російських ракет до її житлового комплексу", - розповідала Падалко.

Нагадаємо, Лідія Таран працювала на телеканалі 1+1 з 2009 року. Глядачі знають її за програмами "Сніданок з 1+1", "Я люблю Україну", "ТСН" та проектом "Танцюю для тебе".