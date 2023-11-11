Как живет внук Ротару после бегства из Украины: пишет музыку и почти не говорит о войне

29-летний внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, "отличился" попыткой побега из Украины в начале полномасштабной войны, а затем внезапно показался в Европе. Сейчас он не рассказывает о своей жизни и демонстрирует в соцсетях только собственное творчество.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем занимается внук Ротару и что он вообще говорит о войне.

Как внук Ротару бежал из Украины

В начале полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ, внучка Ротару и его сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства. Вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами их задержали.

Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. Они хотели попасть в Молдову, однако пограничники не дали им нарушить закон.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Где внук Ротару сейчас

После попытки побега Евдокименко на время "залегал на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.

Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Как оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это делал - неизвестно.

Как изменился внук Ротару ( фото: instagram.com/shmn)

Впрочем, блогер Беспалов утверждает, что за выезд Евдокименко платила его бабушка. Ранее музыкант находился в Амстердаме, а сейчас он якобы находится в США.

"Живет в Нью-Йорке и планирует стать известным. Выехал из Украины не с первого раза, бабушке выезд внука обошелся в немалую сумму. Известным он станет, но не певцом, а клоуном", - заявил блогер.

Стало известно, где находится Евдокименко (скриншот)

Чем занимается внук Ротару

Еще до начала полномасштабной войны Евдокименко занимался музыкой. Сейчас он продолжает записывать треки. Внук Ротару не пошел по стопам звездной бабушки и не стал эстрадным певцом. Вместо этого мужчина пишет электронную музыку.

В 2022 он выпустил первый альбом, а 1 декабря Евдокименко планирует презентовать уже вторую пластинку. Кроме того, недавно внук Ротару показал, как он изменился после бегства из Украины. Мужчина отрастил волосы и демонстрирует стильные "луки", но деталей о своей жизни не раскрывает.

Как выглядит Анатолий Евдокименко ( фото: instagram.com/shmn)

Что внук Ротару говорит о войне

Недавно Евдокименко давал два интервью. В них он лишь мимоходом вспоминал о войне, которая продолжается в Украине. После побега внук Ротару отмечал, что он был "вынужден" покинуть страну.

"Этот год, безусловно, был самым тяжелым годом в моей жизни, но также и самым трансформационным, я могу сказать. Мало того, это был действительно разрушительный и трагический год для всего народа Украины, я выражаю соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких в разгар. этой войны. С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь", - заявлял музыкант.

Где живет внук Ротару (фото: instagram.com/shmn)

Также Евдокименко писал, что более 6 месяцев "жил жизнью настоящего кочевника", что дало ему новый взгляд на жизнь.

"Недавняя пандемия и продолжающаяся война оказывают огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", - говорил внук Ротару в еще одном интервью.

При этом в соцсетях Евдокименко молчит о войне. Он не комментирует события в Украине и будто бы делает вид, что ничего не происходит.