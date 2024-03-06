Стала студенткой университета. Куда исчезла и чем сейчас занимается телеведущая Лидия Таран

После начала полномасштабного вторжения РФ звезда 1+1 Лидия Таран перестала появляться в украинском медиапространстве. Ради безопасности своей дочери телеведущая покинула Родину и выехала вместе с ней за границу.

Где находится и чем занимается Лидия Таран

Так, уже более двух лет телеведущая живет во Франции. Она уже успела адаптировалась к новой жизни: поступила в магистратуру французского вуза и продолжает работать в ТСН.

Но теперь ее должность официально называется "специальный корреспондент из-за рубежа".

Лидия Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)

Следовательно, можно сказать, что Таран не покинула свою любимую работу в Украине, а лишь изменила свой профессиональный статус на корреспондента.

"Мы наиболее эффективны там, где есть, и наиболее продуктивны, когда обиды и ссоры не пожирают наши силы. Предлагаю уважать все свободные решения свободных людей. Потому что наша жажда свободы и наша возможность свободно выбирать отличает нас от человекоподобной популяции из мордора", - писала знаменитость о своем решении оставаться во Франции.

В комментарии 1+1 женщина делилась, что ее дочь также успешно адаптировалась в другой стране.

Несмотря на то, что Василиса скучала по родному дому, она благодарна своей матери за то, что она увезла ее подальше от войны.

Лидия Таран с дочерью (фото: instagram.com/lidiyataran)

На момент последнего интервью ведущей девочка закончила 9 класс и готовилась к поступлению в лицей.

Поэтому сейчас Лидия не планирует возвращаться домой, поскольку ситуация в Украине все еще остается опасной.

"В моем доме убили человека ракетой, мне опасно там. Я не вижу себя там. Мой дом находится возле завода Артема, объекта, в который постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и, в принципе, нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз", - говорила журналистка.

В Киев Таран приезжала в июне 2022 года и пригласила в гости свою коллегу Маричку Падалко.

Ведущие новостей опубликовали в Instagram совместный пост, в котором показали, как выглядит ЖК Лидии после ракетных ударов.

Лидия Таран и Маричка Падалко (фото: instagram.com/lidiyataran)

Часть Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частичку взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова - слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилой комплекс", - рассказывала Падалко.

Напомним, Лидия Таран работала на телеканале 1+1 с 2009 года. Зрители знают ее по программам "Сніданок з 1+1", "Я люблю Украину", "ТСН" и проекту "Танцую для тебя".