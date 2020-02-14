ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити

STYLERЖиття    14.02.2020 - 19:38
Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити
Стрітення Господнє 2020 (колаж РБК-Україна)

14 лютого відзначають Передсвято Стрітення Господа нашого Ісуса Христа

Стрітення Господнє є великим православним святом, яке належить до числа дванадесятих і відзначається 15 лютого - але у день напередодні віруючі зустрічають Передсвято.

Сьогодні християни східного обряду починають всеношну. У церквах готуються до урочистих літургій та богослужінь на Стрітення.

Також важливою особливістю для великого свята є традиція запалювати свічки, які спеціально зберігають протягом року і запалюють під час домашньої молитви.

Яку молитву потрібно прочитати в день предпразднства Стрітення

Тропар предсвята

Небесний лик Небесних Ангел,/ припав на землю, пришедше дивиться яко Немовля,/ носима до храму, Першорождена всієї тварі від Матері Неіскусомужнія,// предсвято убо з нами співають пісню, радіючи.

Саме слово "стрітення" в перекладі означає "зустріч". Примітно, що якщо у християнській релігії йдеться про зустрічі в особі старця Симеона з Богом - праведник побачив немовля Ісуса Христа, то в народі свято Стрітення Господнє завжди вважалося днем зустрічі зими і весни. До речі, повір'я свідчать, що на Стрітення погодні прикмети вважаються найбільш точними.

Додамо, що на столі на Предсвто Стрітення Господнього на столах можуть бути м'ясні страви - в православному календарі день відзначений як Загальниця (всеїдна).

Так, у віруючих перед початком Великого посту - відразу після Масниці в останню неділю зими - поки немає обмежень у стравах.

Ще одна традиція - освячувати на Стрітення воду, яка може врятувати від будь-яких хвороб і відвести пристріт. Вірять, що для "більшого ефекту" православним слід влаштувати всеношну прямо зі своєю водою, запасеною заздалегідь.

День святого Валентина: найбільш милі і кумедні валентинки 2020 День Святого Валентина: які подарунки можуть накликати біду
Новини України Праздникирелигия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся