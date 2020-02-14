Свято 14 лютого: що не можна робити сьогодні, всі прикмети цього дня

У народі 14 лютого згадують про святого Трифона-цілителя
Яке сьогодні свято. 14 лютого 2020 року православні вшановують пам'ять мученика Трифона (232-250), постраждалого за віру при імператорі Деції Траяна. Святий жив у Фрігії (Мала Азія), і з дитинства вмів зцілювати людей.
В юності, Трифон став активно зцілював будь-які хвороби і міг виганяти бісів з людей. Він вилікував одержиму нечистим духом дочка римського імператора Гордіана. 249 році на римський престол зійшов імператор Децій. З цього моменту почалися жорстокі гоніння на християн. В 250 році святий Трифон був схоплений, підданий страшним катуванням і стратили.
У цей день дівчата в селі молилися святому Трифону про гарних наречених, адже лютий – пора весіль. Трифонов день (14 лютого) збігається з католицьким днем святого Валентина, або днем усіх закоханих.
Наші предки-дівчата ворожили те, яким буде майбутній чоловік. Заміжні жінки, які мріють завагітніти, кидали в рку чи озеро, на якому практично немає льоду, букет квітів і молилися Богу.
Якщо закохані в цей день дадуть один одному клятву вірності, їм будуть не страшні будь-які перешкоди і спокуси. Шлюб, укладений 14 лютого, обіцяє бути щасливим і міцним.