Свято 14 лютого: що не можна робити сьогодні, всі прикмети цього дня

Свято 14 лютого (Колаж РБК-Україна)

У народі 14 лютого згадують про святого Трифона-цілителя

Яке сьогодні свято. 14 лютого 2020 року православні вшановують пам'ять мученика Трифона (232-250), постраждалого за віру при імператорі Деції Траяна. Святий жив у Фрігії (Мала Азія), і з дитинства вмів зцілювати людей.

В юності, Трифон став активно зцілював будь-які хвороби і міг виганяти бісів з людей. Він вилікував одержиму нечистим духом дочка римського імператора Гордіана. 249 році на римський престол зійшов імператор Децій. З цього моменту почалися жорстокі гоніння на християн. В 250 році святий Трифон був схоплений, підданий страшним катуванням і стратили.

У цей день дівчата в селі молилися святому Трифону про гарних наречених, адже лютий – пора весіль. Трифонов день (14 лютого) збігається з католицьким днем святого Валентина, або днем усіх закоханих.

Наші предки-дівчата ворожили те, яким буде майбутній чоловік. Заміжні жінки, які мріють завагітніти, кидали в рку чи озеро, на якому практично немає льоду, букет квітів і молилися Богу.

Якщо закохані в цей день дадуть один одному клятву вірності, їм будуть не страшні будь-які перешкоди і спокуси. Шлюб, укладений 14 лютого, обіцяє бути щасливим і міцним.

Головні прикмети цього дня:

Якщо на Трифона на небі маса зірок - весна буде рання Якщо до кінця дня небо вкриється прозорими білими хмарами - ждіть гарної погоди. Довгі бурульки – довгий льон. Погода на Трифона вказує, якою буде погода протягом місяця. Якщо в цей день тепло, то і найближчий місяць буде теплий. Сніг іде –буде весна дощова. Морозний день – весна пізніше прийде і з холодами.

Що не можна робити в цей день: