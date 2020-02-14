Сретение Господне: что обязательно нужно сделать

Сретение Господне 2020 (коллаж РБК-Украина)

14 февраля отмечают Предпразднство Сретения Господа нашего Иисуса Христа

Сретение Господне является большим православным праздником, который принадлежит к числу двунадесятых и отмечается 15 февраля - но в день накануне верующие встречаютПредпразднство.

Сегодня христиане восточного обряда начинают всенощное бдение. В церквях готовятся к торжественным литургиям и богослужениям на Сретение.

Также важной особенностью для великого праздника является традиция зажигать свечи, которые специально хранят на протяжении года и зажигают во время домашней молитвы.

Какую молитву нужно прочитать в день предпразднства Стретения

Тропарь предпразднства

Небесный лик Небесных Ангел,/ приник на землю, пришедше зрит яко Младенца,/ носима к храму, Перворожденна всея твари от Матере Неискусомужныя,// предпразднственную убо с нами поют песнь, радующеся.

Само слово "сретение" в переводе означает "встречу". Примечательно, что если в христианской религии говорится о встрече в лице старца Симеона с Богом - праведник увидел маденца Иисуса Христа, то в народе праздник Сретение Господне всегда считался днем встречи зимы и весны. К слову, поверья гласят, что на Сретение погодные приметы считаются наиболее точными.

Добавим, что на столе на Предпразднство Сретения Господня на столах могут быть мясные блюда - в православном календаре день отмечен как Сплошная (всеядная).

Так, у верующих перед началом Великого поста - сразу после Масленицы в последнее воскресенье зимы - пока нет ограничений в блюдах.

Еще одна традиция - освящать на Сретение воду, которая может спасти от всевозможных болезней и отвести сглаз. Верят, что для "большего эффекта" православным следует устроить всенощное бдение прямо со своей водой, запасенной заранее.