Православний календар на лютий 2020: головні свята в Україні

Церковний православний календар на лютий 2020 (колаж: РБК-Україна)

Православний церковний календар на лютий 2020 для України - в матеріалі Styler

Православний церковний календар на лютий 2020 року для України багатий на події. В останньому місяці зими віруючі відзначатимуть важливе свято, який належить до числа дванадесятих - Стрітення Господнє - на 40-й день після народження Ісуса Христа.

Крім того, з першої декади лютого православні починають підготовку до Великого посту перед Великоднем. Першу з чотирьох неділь називають Неділя про митаря та фарисея, другу - М'ясопусна неділя, а за нею вже слідує Масляна.

Додамо також, що нинішній рік високосний, тому лютий триватиме на один "додатковий" день довше.

Які свята очікуються в останньому місяці зими - в матеріалі Styler.

1 лютого - Преподобного Макарія Єгипетського. Знайдення мощей Преподобного Савви Сторожевського. Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородського.

2 лютого - Ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець". Преподобного Євфимія Великого. Скіфських мучеників Інни, Пінни та Римми.

3 лютого - преподобного Максима Сповідника. Мученика Неофіта. Мучениці Агнії діви. Преподобного Максима Грека. Ктиторської і названої "Відрада і утішання", Ватопедських ікон Божої Матері.

4 лютого - апостола Тимофія. Пеподобномученика Анастасія Персеянина. Преподобномученика Анастасія Печерського. Белевського чудотворця преподобного Макарія Жабинського.

5 лютого - священномученика Климента, єпископа Анкірського. Мученика Агатангела. Собор святих Костромських. Преподобного Геннадія Костромського.

День пісний.

6 лютого - преподобної Ксенії. Святого Герасима Великопермського. Блаженної Ксенії Петербурзької. Мученика Іоанна Казанського.

7 лютого - святого Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

Святого Мойсея, архієпископа Новгородського. Священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького. Ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі".

День пісний.

8 лютого - Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоана. Мучеників Ананія і Петра. Преподобного Симеона. Святого Йосифа.

Преподобного Симеона Ветхого.

9 лютого - Неділя про митаря та фарисея - перша з чотирьох неділь підготовки до Великого посту. Перенесення мощей Святого Іоанна Златоуста.

Преподобного Петра Єгипетського.

10 лютого - преподобного Єфрема Сиріна та преподобного Ісаака Сиріна.

Преподобного Феодосія Тотемського. Преподобного Єфрема Новоторжського.

Преподобного Єфрема Печерського. Суморинської-Тотемської ікони Божої Матері. Загальниця - Церква звільняє віруючих від одноденного посту.

Православний церковний календар на лютий 2020

11 лютого - перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.

Святого Лаврентія, затворника Печерського, єпископа Туровського. Святих Герасима, Питирима та Іони, єпископів Великопермських. Мученика Романа та іже з ним. Загальниця.

12 лютого - Собор Вселенських учителів і святих Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоуста. Загальниця.

13 лютого - мучеників Безсрібників Кира та Іоанна. Мучениць Афанасії та дочок її. Святого Микити, затворника Печерського, єпископа Новгородського.

Загальниця.

14 лютого - Передсвято Стрітення Господнього. Мученика Трифона. Мучениць Перпетуї та іже з нею. Преподобного Петра Галатийського. Новомученика

ієрея Петра (Скипетрова). Загальниця.

15 лютого - Стрітення Господа нашого Ісуса Христа - велике православне свято, яке належить до числа дванадесятих. Загальниця.

Стрітення Господнє святкують 15 лютого (Фото з відкритих джерел)

16 лютого - Післясвято Стрітення Господнього. Праведного Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці. Равноапостола Миколая, архієпископа Японського. Благовірного князя Романа Углицького.

17 лютого - Благовірного князя Георгія Володимирського. Преподобного Кирила Новоезерського. Преподобного Миколи-сповідника, ігумена Студийського.

Преподобного Ісидора Пелусиотського. Преподобного Авраамія та Коприя Печензьких.

18 лютого - мучениці Гафії. Святого Феодосія, архієпископа Чернігівського.

Ікони Божої Матері "Прикликання загиблих".

19 лютого - преподобного Вукола, єпископа Смирнського. Преподобного Варсонофія Великого. Святого Фотія, патріарха Константинопольського. Мученика Іуліана. Мучениць Марфи та Марії. День пісний.

20 лютого - преподобного Парфенія, єпископа Лампсакийського. Преподобного Луки Елладського. 1003 мучеників Никомідійських.

21 лютого - великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарії Серповидця. Святого Сави ІІ, архієпископа Сербського. День пісний.

22 лютого - Віддання свята Стрітення Господнього. Знайдення мощей святого Іннокентія, єпископа Іркутського. Преподобних Панкратія Печерського.

Преподобних Никифора і Геннадія Важеєзерських.

23 лютого - Неділя м'ясопусна. Священномученика Харалампія і мученика Порфирія. Мучениці Валентини. Благовірної княгині Анни Новгородської.

Преподобного Лонгина Коряжемського. Преподобного Прохора Печерського.

Ікони Божої Матері "Вогневидна".

24 лютого - Священномученика Власія, єпископа Севастійського. Преподобного

Димитрія Прилуцького. Благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла Псковського. Праведної Феодори. Сирна седмиця (Масляна).

25 лютого - Святого Олексія, митрополита Московського. Святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Святого Антонія, патріарха Константинопольського.

Іверської ікони Божої Матері. Сирна седмиця (Масляна).

26 лютого - преподобного Мартиніана. Преподобних Зої та Фотинія (Світлани). Преподобного Стефана, в іноцтві Сімеона, царя Сербського. Преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського. Сирна седмиця (Масляна).

27 лютого - святого рівноапостольного Кирила, учителя Словенського.

Благовірного князя Михаїла Чернігівського і боярина його Феодора. Преподобного Ісаакія Печерського. Преподобного Марона, відлюдника Сирійського. Сирна седмиця (Масляна).

28 лютого - апостола від 70 Онисима. Преподобного Пафнутія і дочки його Єфросинії. Преподобного Євсевія. Віленської ікони Божої Матері. Сирна седмиця (Масляна).

29 лютого - мучеників Памфіла пресвітера, Валента диякона та інших. Мучеників Персидських у Мартирополі. Преподобного Маруфа, єпископа Месопотамського. Сирна седмиця (Масляна).