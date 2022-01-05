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Ці способи допоможуть швидко заточити тертку в домашніх умовах

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Середа 05 січня 2022 16:39
Ці способи допоможуть швидко заточити тертку в домашніх умовах Як заточити тертку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Терка потребує заточування не менше, ніж інші господарські пристрої. Поки цей інструмент буде гострим і працездатним, побоюватися, що він вас підведе, не варто. Як виявилось, заточити можна різними способами.

Про це повідомили на сайті Cranberry Island kitchen.

Так, тертка використовується в повсякденній кухні. Однак, як і ножі, цей інструмент також може затупитися після тривалого використання.

Як заточити тертку

Наждачний папір

Можна використати наждачний папір P120 і P180. Спочатку використовуйте зернистість P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі використовуйте папір P180.

Ці способи допоможуть швидко заточити тертку в домашніх умовахЯк заточити тертку (pixabay)

Керамічне горнятко

Деякі люди використовують нижню частину керамічного кухля, щоб заточити решітки. Для цього потріть дно кераміки на тертці вгору – вниз.

Напилок і ніж

Використання круглого напилка і ножа є надефективним методом. Зокрема, спочатку круглим напилком заточіть кожен отвір окремо. Далі візьміть ніж і прокрутіть кожен отвір зсередини. Це й метод є найдієвішим.

Раніше ми повідомляли, як відмити та начистити до блиску ложки та виделки.

Також нещодавно ми писали, як легко відіпрати чорнило з одягу засобами, які є у кожній домівці.

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