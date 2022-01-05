Эти способы помогут быстро заточить терку в домашних условиях

Терка нуждается в заточке не меньше, чем другие хозяйственные устройства. Пока этот инструмент будет острым и работоспособным, опасаться, что он вас подведет, не стоит. Как оказалось, заточить можно разными способами.

Об этом сообщили на сайте Cranberry Island kitchen.

Так, терка используется в повседневной кухне. Однако, как и ножи, этот инструмент также может затупиться после длительного использования.

Как заточить терку

Наждачная бумага

Можно использовать наждачная бумага P120 и P180. Сначала используйте зернистость P120 и шлифуйте так, словно что-то натираете. Далее используйте бумагу P180.

Как заточить терку (pixabay)

Керамическая чашка

Некоторые люди используют нижнюю часть керамической кружки, чтобы заточить решетки. Для этого потрите дно керамики на терке вверх-вниз.

Напильник и нож

Использование круглого напильника и ножа является сверхэффективным методом. В частности, сначала круглым напильником заточите каждое отверстие отдельно. Далее возьмите нож и прокрутите каждое отверстие изнутри. Это и метод является самым действенным.