Як легко відіпрати чорнило з одягу з засобів, які є у кожній домівці
Як вивести чорнило з одягу (колаж РБК-Україна)
Чорнильні плями на одязі – явище хоч і не найприємніше, але вельми поширене. Особливо в літній період, коли від високих температур ручка несподівано протікає в кишені сорочки, залишаючи неприємний слід.
Як відіпрати чорнило з речей, розповіла блогерка Кароліна Мак’Колі у TikTok.
Так, для того, щоб повернути одяг у нормальний стан та відмити чорнило, блогерка радить використовувати всього 3 засоби. Антисептик, сода та оцет можуть врятувати зіпсовану річ та знищити сліди від ручки.
Зокрема, щоб врятувати одяг від чорнила, потрібно:
- Нанести антисептик на ділянку з чорнилом;
- Потріть пляму щіткою;
- Покладіть річ у пральну машинку;
- Додайте до барабана машинки ½ склянки харчової соди;
- Замість рідкого порошку додайте трохи оцту;
- Поставте прання з високими температурами води.
@carolina.mccauley
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