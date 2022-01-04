Як легко відіпрати чорнило з одягу з засобів, які є у кожній домівці

Чорнильні плями на одязі – явище хоч і не найприємніше, але вельми поширене. Особливо в літній період, коли від високих температур ручка несподівано протікає в кишені сорочки, залишаючи неприємний слід.

Як відіпрати чорнило з речей, розповіла блогерка Кароліна Мак’Колі у TikTok .

Так, для того, щоб повернути одяг у нормальний стан та відмити чорнило, блогерка радить використовувати всього 3 засоби. Антисептик, сода та оцет можуть врятувати зіпсовану річ та знищити сліди від ручки.

Зокрема, щоб врятувати одяг від чорнила, потрібно: