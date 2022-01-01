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Як відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосіб

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Субота 01 січня 2022 21:08
Як відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосіб Як відполірувати столові прибори (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Столові прибори, якими вже досить великий час ви користуєтесь, мають не дуже привабливий вигляд. Тому фахівці поділились лайфхаком чищення ложок та виделок, для якого потрібно лише 2 інгредієнти.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Так, чисті прибори важливий елемент кожного прийому їжі, особливо святкового. Тому експерти поділились способом, який допоможе відполірувати столове приладдя до блиску.

Для чищення знадобляться:

  • каструля або старе деко;
  • харчова сода;
  • ганчірки з мікрофібри;
  • рукавички.

Інструкція:

Спочатку покладіть столові прибори в каструлю або деко та посипте їх содою, поки не покриєте рівномірно. Далі налийте в каструлю окріп так, щоб ложки та виделки повністю занурились у воду.

Як відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосібЯк відполірувати ложки та виделки в домашніх умовах (фото: 5minutecrafts)

Зачекайте кілька хвилин та витягніть їх і ретельно витріть ганчіркою з мікрофібри.

Мікрофіброю також відполіруйте ложки та виделки круговими рухами. Однак, якщо столове приладдя сильно пошкоджене, то повторіть процес очищення стільки разів, скільки потрібно.

Також можна додати сіль, мило чи лимонний сік.

Як відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосібЯк відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосібЯк відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосібЯк відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосіб

Як відполірувати ложки та виделки в домашніх умовах (фото: 5minutecrafts)

Раніше ми повідомляли, як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла.

Також ми писали, чим можна замінити пергаментний папір для випікання.

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