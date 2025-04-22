5 новых боевиков, которые дарят острые ощущения: смотри прямо сейчас

Эти новые боевики подарят заряд адреналина и невероятные эмоции. Новинки кино, которые не позволят скучать вечером.

"Новокаин"

Новый боевик, который зарядит позитивом. Молодой парень Нейт встречает девушку своей мечты, однако внезапное ограбление разъединяет влюбленных. Решившись на смелый шаг, герой самостоятельно отправляется на спасение любимой. У него есть лишь одно преимущество перед вооруженными преступниками - он не чувствует боли.



"Профи"

На этот раз герой Джейсона Стейтема Левон работает в строительной компании. Он пытается спокойно выполнять свою работу, но вдруг похищают дочь его руководителя. Тогда Левон, который долгое время скрывал свои невероятные навыки, решается на опасную миссию ради спасения невинной жизни.



"Воры 2: Пантера"

В продолжении криминального экшена Большой Ник наталкивается на след своего врага Донни Уилсона. Последний пытается ограбить бриллиантовую биржу - место, где хранится самое большое количество бриллиантов в мире.



"Опасный рейс"

Карьера агента ФБР оказывается под угрозой. Чтобы спасти свое имя, она пытается доставить ценного свидетеля. Однако перелет из Аляски в Нью-Йорк на небольшом одномоторном самолете превращается в настоящую игру на выживание.



"Капитан Америка: Чудесный новый мир"

Новоиспеченный Капитан Америка Сэм Уилсон. После встречи с новоизбранным президентом США он оказывается в эпицентре опасных событий международного масштаба. Герой должен найти виновников заговора и спасти мир.