Эти фильмы станут хитами: 10 горячих премьер, которые нельзя пропустить
От культовых продолжений до супергероев нового поколения! Эти новинки кино весенне-летнего сезона точно поразят зрителей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых ожидаемых премьерах, которые нельзя пропустить.
"Формула 1"
Брэд Питт возвращается на экраны в роли бывшего гонщика Формулы-1, который снова садится за руль. Фильм обещает впечатляющие гонки и драматическую историю.
Премьера: 26 июня
"Счастливчик Гилмор 2"
Американская спортивная комедия с Адамом Сэндлером в главной роли. В продолжении ленты герой сталкивается с новыми вызовами на гольфовом поле.
Премьера фильма состоялась: 25 июля
"Супермен"
Режиссер Джеймс Ганн представляет новый взгляд на легендарную историю об известном супергерое. На этот раз в роли Человека из стали Дэвид Коренсвет, а в роли Лоис Лейн - Рэйчел Броснаген.
Премьера: 11 июля
"Громовержцы"
Марвел представляет команду антигероев, которые объединяются для выполнения опасной миссии. Зрителей ждут невероятные приключения со знакомыми лицами, среди которых Елена Белова, Баки Барнс и другие.
Премьера: 1 мая
"Миссия невыполнима 8"
Зрителей ждут захватывающие приключения с любимым героем в финальной части франшизы. Том Круз снова в роли Итана Ганта будет совершать невозможное.
Премьера: 22 мая
"Лило и Стич"
Новая адаптация легендарного мультфильма о дружбе девочки Лило и инопланетянина Стича. Картина обещает приключенческий сюжет и трогательные моменты.
Премьера: 22 мая
"Каратэ Кид: Легенды"
Джеки Чан и Ральф Маччио объединяются в культовой франшизе, чтобы научить следующее поколение традициям боевых искусств.
Премьера: 5 июня
"Еще одна безумная пятница"
Знаменитая комедия с Линдси Лохан об обмене телами между матерью и дочерью снова зарядит позитивом. События будут разворачиваться спустя годы, когда семья стала больше.
Премьера: 7 августа
"Фантастическая четверка: Первые шаги"
Самые известные супергерои возвращаются на большие экраны. Marvel представляет новую историю о фантастической четверке, которая будет спасать мир от опасной угрозы.
Премьера фильма: 24 июля
"Голый пистолет"
Новая версия известной комедии с Лиамом Нисоном в образе детектива Фрэнка Дрэббина. Зрителей ждет порция юмора и веселых приключений!
Премьера: 1 августа
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