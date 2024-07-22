Ада Роговцева растрогала редким кадром с мужем: "20 лет живу без Кости"
Легендарная украинская актриса Ада Роговцева, которой недавно исполнилось 87 лет, растрогала новое сообщение. 22 июля, 20 лет назад, умер ее супруг Константин Степанков. Артистка показала редкий кадр с любимым и рассказала, как удается жить без него.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Роговцева поделилась в Instagram.
Что написала актриса
Роговцева отметила, что ее любимый был старше ее. Но сейчас она уже старше.
"Двадцать лет живу без Кости. Всегда был старше, а теперь уже я старше его на одиннадцать лет. Живу так, словно и его глазами созерцаю, будто через два сердца - свое и Костино - пропускаю жизнь", - написала артистка.
Она также показала архивный кадр. На черно-белом фото молодые Роговцева и Степанков, вероятно, на отдыхе. Муж держит миску, пока его любимая ест.
Роговцева и ее муж (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
В комментариях фаны поблагодарили за то, что Роговцева поделилась семейным фото и щемящими воспоминаниями. Также пользователи пишут:
- "Всегда восхищаюсь и горжусь вашей семьей. Держитесь, госпожа Ада. Вы наша национальная Гордость и любимица. Вы удивительной души Человек с Большой буквы"
- "Светлая память"
- "Вы удивительная женщина! Никогда не будете сама на этой земле точно, любим искренне и гордимся!"
- "Ада Николаевна, так и есть, вы живете за двоих! Все, что вы делаете, хватило бы и на четыре жизни! Вы такая хорошая пара и такие замечательные актеры, он живет в своих образах, в тех, кто его помнит. Спасибо вам за вашу активную позицию, за вашу великую силу вдохновлять других. Он все видит, он присматривает за вами"
- "Какие моменты! Как трогательно!".
Роговцева и Степанков - что известно об их браке
Звезда встретила своего любимого в театральном институте. Она была студенткой, а он - преподавателем и актером. Пара вышла замуж, в браке у них родилось двое детей - дочь и сын.
Роговцев и Степанков прожили вместе 46 лет. В 2004 году избранник артистки скончался. А в 2012 году не стало и ее сына, у которого была неизлечимая форма рака.
Потеря двух близких людей больно ударила по Роговцевой. На время она останавливала свою актерскую деятельность, но все же вернулась на сцену.
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